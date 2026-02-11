Monterrey elimina a Xelajú en la Copa de Campeones Concacaf

El mexicano Monterrey se suma a San Diego F. C. de la MLS y los aztecas de Tigres y América como los primeros clasificados a octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 tras superar al Xelajú M. C. de Guatemala en la primera fase de la también llamada "ConcaChampions".
El "Gigante de Acero", el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, México, fue el escenario que recibió por segunda vez en la historia al conjunto que hoy es dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández.
Tras el 1-1 en Guatemala, el Monterrey, obligado a dejar una presentación impecable, realizó seis variantes en su once comparado con el que presentó en el "País de la Eterna Primavera". Lucas Campos, Jorge Rodríguez, Stefan Medina, César Bustos, Allen Rojas y Joaquín Moxica fueron a la banca; y la oportunidad fue para Víctor Guzmán, Fidel Ambriz, Anthony Martial, Sergio Canales, Carlos Salcedo y Uros Durdevic.
Por su parte, Xelajú que soñaba con una histórica clasificación a octavos de final, solo hizo una variante: Raúl Calderón no vio actividad, y su lugar lo ocupó Orlín Quiñonez, quien lamentablemente en sus dos primeras intervenciones del partido cometió sendos errores que por poco terminan con el gol inaugural de los "Rayados" de Monterrey.
Tras los primeros 15 minuto de juego, Monterrey arrinconaba a Xelajú y no lo dejaba respirar. El balón, el control del partido, y las opciones de gol eran de lado regio.
Cuando se jugaba el 32, el español Sergio Canales condujo una ofensiva para los de casa y dejó el esférico a Anthony Martial, cuando el francés quiso asistir, se anticipó José Longo, quien terminó por habilitar y darle un pase gol a Iker Fimbres para el 1-0 y un global de 2-1; resultado que daba en ese instante el boleto a los "Rayados".
En la parte final del primer tiempo, Rubén Darío Silva tuvo dos intervenciones y evitó prácticamente dos goles, uno a Uros Durdevic y otro a Carlos Salcedo.
Monterrey, clasificado a octavos de final
En la segunda parte, Monterrey salió a matar a Xelajú, pero no podía descifrar fácilmente la zona baja de los representantes del futbol guatemalteco. Xelajú por su parte, tenía algunos destellos en la ofensiva.
Pero cuando el partido estaba en un punto crítico, era el 60, apareció una intervención exitosa del portero Rubén Darío Silva quien evitó el gol a Canales en un mano a mano, y donde el meta uruguayo tuvo que salir del área 16.50. Pese a ello, el partido seguí inclinándose a favor de los locales.
Pese a los intentos por ambos clubes, el marcador no se movió, pero llegó un error de José Longo al cometer un agarrón dentro del área grande y con ello penalti a favor del Monterrey. En la ejecución, Lucas Ocampos al 83 y tras un fuerte remate venció a Silva, quien no pudo salvar dicha acción, para ponerle punto final al partido. Xelajú fue eliminado por el Monterrey en la fase primera de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el torneo más importante de la región a nivel de clubes. Por su parte, Monterrey es equipo de octavos de final.
Clasificados a octavos de final
Con marcador global de 4-2, San Diego F. C. fue el primer clasificado a octavos de final tras eliminar en México al Pumas.
Tigres eliminó a Forge F. C. 4-1 en el estadio Universitario.
Esta noche, América dejó sin boleto a Motagua de Honduras tras un 2-1 en lo global; y Monterrey eliminó a Xelajú de Guatemala para completar los primeros cuatro clasificados a octavos de final.
Para mañana, Cruz Azul recibe al Vancouver F. C. (19:00 horas).