Las Chivas de Guadalajara ganan el clásico mexicano

Las Chivas de Guadalajara, bajo la dirección del argentino Gabriel Milito, lograron este sábado un triunfo por 1-0 sobre el América en el clásico del fútbol mexicano. Con esta victoria, el equipo rojiblanco mantiene un récord perfecto de seis triunfos en seis partidos, consolidándose como líder indiscutible del torneo Clausura. El gol decisivo fue obra del joven delantero mexicano Armando González, quien confirma su gran inicio de temporada al marcar su quinto tanto del campeonato.
El partido inició con un dominio claro del Guadalajara, que generó las primeras oportunidades de gol. González estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 2 con un remate de zurda que pasó cerca del arco, mientras que Richard Ledezma replicó con un intento similar en el minuto 13. Con el paso de los minutos, el América logró emparejar las acciones y comenzó a incomodar a la defensa rival, aunque sin concretar.
Las Chivas dominan la Liga MX
El gol que definió el clásico llegó en el minuto 41. Tras un tiro de esquina, González conectó el balón con precisión y de zurda lo envió al fondo de la red, poniendo a las Chivas al frente en el marcador. En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia o igualar el juego, pero el portero del América, Ángel Malagón, detuvo dos remates peligrosos de González, mientras que Henry Martin puso a prueba a la defensa rojiblanca con un disparo que no logró vencer al arquero.
Con esta victoria, Guadalajara suma 18 puntos y se mantiene en la cima de la tabla, demostrando solidez tanto en ataque como en defensa. Por su parte, América se ubica en la décima posición con ocho unidades y atraviesa dificultades ofensivas, registrando un promedio de medio gol por partido, el más bajo de la liga. Las Chivas continúan mostrando un fútbol consistente y se perfilan como uno de los equipos favoritos para conquistar el torneo Clausura.