Árbitros y clubes de la Serie A revisarán el protocolo VAR

La Serie A ha convocado para el próximo 23 de marzo una reunión clave entre árbitros, clubes y entrenadores con el objetivo de aclarar criterios arbitrales y reducir la tensión generada tras la reciente polémica en el fútbol italiano. El encuentro surge a raíz de la expulsión del defensa francés Pierre Kalulu, del Juventus, durante el enfrentamiento ante el Inter de Milán. La segunda tarjeta amarilla mostrada al jugador desató un intenso debate, ya que, según el protocolo vigente, el VAR no pudo intervenir en esa acción específica.
El presidente de la liga, Ezio Simonelli, confirmó la fecha del encuentro y subrayó la importancia de abrir un espacio de diálogo directo entre todos los actores involucrados. Además, reconoció que la jugada fue analizada desde distintas perspectivas y admitió que se deben tomar medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La decisión arbitral, tomada por Federico La Penna, ha sido uno de los puntos centrales de la controversia.
El arbitraje de la Serie A en el ojo del huracán
Uno de los aspectos más discutidos es la limitación del protocolo del VAR, que actualmente no permite intervenir en todas las acciones relacionadas con tarjetas amarillas. Desde Italia se ha insistido en la necesidad de revisar esta normativa, argumentando que una mayor amplitud en la intervención tecnológica podría reducir errores y polémicas. El debate no solo gira en torno a decisiones puntuales, sino también a la coherencia en la aplicación de los criterios arbitrales, especialmente en jugadas sujetas a interpretación.
La reunión del 23 de marzo buscará, además, que los árbitros expliquen de manera detallada los parámetros que emplean para sancionar determinadas acciones. Mientras algunos aspectos del reglamento son objetivos, como el fuera de juego, otros dependen del criterio del colegiado. En medio de esta discusión, también se ha conocido que La Penna presentó una denuncia tras recibir mensajes de odio y amenazas en redes sociales, un hecho que evidencia la creciente presión que rodea al arbitraje profesional y la urgencia de promover un debate firme, respetuoso y constructivo dentro del fútbol italiano.