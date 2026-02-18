Liga de Campeones: Real Madrid vs. Barcelona en cuartos

El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, con la ida en campo blanco el próximos 24 o 25 de marzo, aún por definir, y la vuelta en terreno azulgrana fijada para el 2 de abril.
La clasificación este miércoles del Real Madrid con una victoria por 2-0 en el partido de vuelta ante el París F. C., al que ya había ganado en la ida por 2-3, provocará un nuevo 'clásico' con el equipo azulgrana, que esperaba rival en la siguiente ronda, una vez que estaba clasificado de forma directa tras finalizar entre los cuatro primeros de la tabla en la fase liga.
Los cuartos de final de la máxima competición europea se disputan entre el 24 o 25 de marzo y el 1 o 2 de abril.
A falta de la designación de la fecha exacta en el primero de los encuentros, que se jugará en el campo del Real Madrid, la vuelta está prevista para el 2 de abril en terreno del Barcelona, según recoge la UEFA en su página web oficial.
Real Madrid, cuartofinalista
El Real Madrid repite presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras superar nuevamente al París F. C. en el Alfredo di Stéfano (2-0), en un partido condicionado por la temprana expulsión de Greboval, en el minuto 4, que decidió dos acciones de Eva Navarro en el segundo acto.
Un nuevo clásico como oportunidad para asentar un crecimiento progresivo. En el mejor escenario, la Liga de Campeones, ganado a pulso por un Real Madrid que sigue creciendo en el torneo.
En cuartos por segundo año consecutivo en una edición en la que tan solo perdió un encuentro, ante el vigente campeón, el Arsenal. Superior de nuevo en el play off al París FC.
Nunca le había derrotado hasta esta eliminatoria y lo hizo los dos partidos, con justicia. Remontando en París (2-3) y haciendo buena su ventaja en Madrid en un partido cuyo destino quedó condicionado en los primeros compases.
*Información EFE.