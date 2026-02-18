Resultado Cobán Imperial vs. Municipal, Clausura 2026

En el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, el Club Social y Deportivo Cobán Imperial recibió esta tarde a Municipal como parte de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, duelo marcado porque daba la oportunidad al "Príncipe Azul" de continuar con el liderato de la competencia o al "Rojo" asumir por primera vez esa casilla de privilegio, por lo que el compromiso prometía muchas emociones.
Al inicio del partido, antes de llegar a los 10 minutos, Pedro Altán ya había probado por parte de los visitantes y Oscar Mejía por los locales. Esos primeros minutos de juego también dejó la hemorragia nasal de Bryan Lemus tras un choque con Yunior Pérez.
Cuando se jugaba el minuto 25, Kenderson Navarro se convirtió en figura del partido al atajar dos remates consecutivos y quitarles el grito de gol a Janderson Pereira y Luis de León.
Para el resto de la primera parte ya no hubo incidencias relevantes, solo agregar que Jonathan Franco y José Mena fueron los amonestados durante el primer tiempo de partido.
Sellan empate
Para el segundo tiempo, la primera incidencia fuerte fue el choque José Mena y Juan Winter al 55, lo que originó la activación del protocolo de conmociones cerebrales por parte del árbitro Sergio Reyna.
Cuando se jugaba el minuto 65, fue Víctor Ayala el protagonista del partido al atajar dos remates con sus manos a Cristian Hernández, evitando el gol de la visita.
En el 76, Aubrey David fue a disputar una pelota con Ángel Cabrera y el jugador cobanero cayó dentro del área, y la parcialidad pedía penalti, pero para Reyna, Cabrera lo intentó engañar y le amonestó, situación que dejó un mal sabor a boca.
El partido estaba al filo de la navaja ya que se estaba en la recta final, y Municipal tenía un balón detenido y al hacerse el centro, Nicolás Samayoa fue a buscar el balón por el aire, pero en su caída se lastimó el brazo por lo que fue sustituido, y se avecina un periodo de baja para el defensor rojo.
Kenderson Navarro al 83 evitó el gol cobanero, por su parte, Rudy Muñoz estrelló un balón en el travesaño al 90+1.
Con este resultado, el "Príncipe Azul" sigue de líder desde que arrancó el campeonato, y pese a perder su invicto en la fecha anterior, la primera posición le corresponde al equipo de Martín García.
Por su parte, Municipal es tercero, por el momento, pero podría terminar quinto en esta jornada siempre y cuando, Xelajú y Comunicaciones ganen sus respectivos partidos.
Para la octava fecha, el sábado 21 de febrero, Municipal recibirá al bicampeón Antigua G. F. C. (18:00 horas) y el Cobán Imperial visita a Guastatoya (20:00 horas).