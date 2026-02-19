 Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

"El Real Madrid seguirá trabajando para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad", añadió la entidad.

Vinícius fue víctima de insultos en partido de UEFA Champions League ante Benfica
Vinícius fue víctima de insultos en partido de UEFA Champions League ante Benfica / FOTO: EFE

El Real Madrid confirmó que ha aportado este jueves a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado día 17 en el partido de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid (0-1) y los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinícius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló la entidad en un comunicado.

En el mismo "agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido" su jugador Vinícius Júnior "desde todos los ámbitos del fútbol mundial".

"El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad", añadió la entidad, que ha recabado imágenes de aficionados que realizaron gestos simulando un mono en la grada del estadio Da Luz en Lisboa.

Comisión busca sancionar a jugadores que se tapen la boca

Según la Comisión de Jugadores de la FIFA, solo buscarán sanciones para aquellos casos de “odio” entre rivales.

UEFA investiga los hechos

La UEFA investiga los hechos, ocurridos en el partido de ida del play-off de La Liga de Campeones, y ayer designó un inspector de ética y disciplina para llevar a cabo el procedimiento, tras las acusaciones hechas por jugadores del Real Madrid por posible comportamiento discriminatorio del argentino Gianluca Prestianni.

Los incidentes se iniciaron poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara posteriormente un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo anti racismo y el partido, en el que hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinícius y otros jugadores blancos como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de las crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni él ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

Una foto junto a Vinícius, el fondo de pantalla de Prestianni antes del incidente

La foto que se ve de fondo de pantalla en el celular de Gianluca Prestianni es la misma que el argentino publicó hace dos semanas en Instagram.

*Información EFE.

