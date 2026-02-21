 Donald Trump envía mensaje a Cristiano Ronaldo
VIDEO. Donald Trump envía mensaje a Cristiano Ronaldo

A cuatro meses del Mundial, Trump sorprendió con un mensaje directo al portugués: "Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América", afirmó en un video que rápidamente se hizo viral.

Visita de Cristiano Ronaldo a Washington donde convivió con Donald Trump - instagram @cristiano
Visita de Cristiano Ronaldo a Washington donde convivió con Donald Trump / FOTO: instagram @cristiano

La relación entre Donald Trump y Cristiano Ronaldo ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública tras un reciente mensaje difundido en redes sociales. Meses después de que el astro portugués visitara la Casa Blanca y calificara como positiva su reunión con el mandatario estadounidense, el vínculo entre ambos volvió a hacerse visible con un video publicado en TikTok. En dicha pieza audiovisual, el presidente dedicó palabras de admiración al delantero, en un gesto que no pasó desapercibido para los aficionados al fútbol y la política.

A cuatro meses del inicio del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, Trump aprovechó el contexto para enviarle un mensaje directo al actual jugador del Al Nassr. En el video, que describió como un saludo de "GOAT a GOAT", el mandatario calificó a Ronaldo como el mejor de todos los tiempos y lo instó a llegar pronto a territorio estadounidense. "Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido", expresó Trump, acompañando sus palabras con imágenes generadas por inteligencia artificial donde ambos aparecen jugando fútbol en la Oficina Oval.

¿Por qué el mensaje de Trump a Cristiano Ronaldo?

El mensaje se produce en un momento en el que vuelve a especularse sobre un posible vínculo del portugués con la Major League Soccer, liga con la que ha sido relacionado en distintas ocasiones a lo largo de su carrera. No obstante, su contrato vigente con el club saudí hace que una llegada inmediata al fútbol estadounidense parezca poco probable. Aun así, el guiño presidencial ha despertado opiniones divididas, entre quienes celebran la cercanía entre ambas figuras y quienes consideran que se trata simplemente de una estrategia mediática.

Cabe recordar que Ronaldo y la selección de Portugal visitarán próximamente Estados Unidos para disputar un encuentro amistoso ante el combinado local en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Con el reciente mensaje difundido en redes, no sería extraño que Trump hiciera acto de presencia en dicho compromiso, alimentando así la narrativa de admiración mutua entre dos figuras que, cada una en su ámbito, han sabido capitalizar la atención global.

Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca. - Redes sociales.

