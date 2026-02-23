Ronaldinho confiesa que "no le gusta ver futbol"

El exfutbolista brasileño Ronaldinho volvió a situarse en el centro de la conversación deportiva tras compartir una reflexión sincera sobre su presente y su vínculo actual con el fútbol. Lejos de la euforia que lo acompañó durante su carrera, el campeón del mundo en 2002 sorprendió al admitir que ya no disfruta ver partidos completos. Sus palabras revelan un cambio profundo en la manera en que experimenta el deporte que lo convirtió en leyenda.
"No me gusta ver fútbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un derbi, un partido así... Pero si no lo es, no me gusta", expresó el icónico número diez. El brasileño explicó que la experiencia como espectador le genera sensaciones encontradas: "Me pongo nervioso. Uno empieza a pensar: ‘¿Cómo ese tipo pudo errar ese pase?’. Y ahí me empiezo a enojar", dijo.
La nueva faceta de Ronaldinho
Actualmente, Ronaldinho participa en una gira internacional con las leyendas del FC Barcelona, que este fin de semana se midieron ante un combinado histórico del Real Madrid en el BMO Stadium, en Los Ángeles. El evento, denominado The Legends Series LA 2026, reunió a figuras emblemáticas de ambos clubes en un partido de exhibición que celebró el legado de quienes marcaron una época dorada en el fútbol mundial.
La carrera de Ronaldinho estuvo repleta de éxitos. Con la selección de Brasil conquistó la Copa del Mundo en 2002 y la Copa América en 1999. En el FC Barcelona alcanzó su máximo esplendor al ganar la Liga de Campeones, La Liga y la Supercopa de España, además de recibir el Balón de Oro. Más adelante sumó títulos con el AC Milan y cerró su trayectoria levantando la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro, consolidando así un legado imborrable en la historia del deporte.