Deportes

Marquense anuncia cambios en su plantilla

Los 'Leones', que se encuentran en zona de descenso, dieron de baja a un jugador y anunciaron el regreso del costarricense Dylan Flores.

Jugadores del Deportivo Marquense - Alex Meoño
Jugadores del Deportivo Marquense / FOTO: Alex Meoño

El Club Deportivo Marquense ha comenzado a mover sus piezas tras un arranque complicado en el torneo, situación que lo mantiene en la zona de descenso. La dirigencia de los ‘Leones’ de San Marcos decidió realizar ajustes en la plantilla en las últimas 24 horas, con el objetivo de cambiar la dinámica deportiva y recuperar terreno en la tabla.

En primera instancia, el club anunció la baja del futbolista uruguayo Jim Morrison Varela, quien tuvo escasa participación desde su llegada y apenas sumó minutos con el equipo occidental. A través de un comunicado oficial, la institución agradeció su profesionalismo y compromiso durante su etapa en el plantel, deseándole éxitos en los nuevos retos que emprenda en su carrera.

Dylan Flores vuelve a Marquense

Pocas horas después, Marquense confirmó la incorporación del mediocampista costarricense Dylan Flores, un viejo conocido de la afición, ya que defendió estos colores la temporada pasada bajo la dirección técnica de Hernán Medford. En redes sociales, el club celebró su regreso destacando que su retorno fortalece al equipo y renueva la ilusión de los seguidores de cara a lo que resta del campeonato.

Tras su anterior etapa en Marquense, Flores continuó su carrera en el PAS Giannina de la segunda división de Grecia, donde rescindió su contrato a finales de 2025. Ahora, el mediocampista vuelve con la misión de aportar experiencia y equilibrio en el mediocampo, en un momento clave para que el conjunto sancarlista busque salir de la zona comprometida y enderezar su rumbo en el torneo.

