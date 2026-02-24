 Resultado Inter vs. Bodo/Glimt - Playoffs Champions League
Deportes

¡Batacazo! El Bodø/Glimt elimina al Inter de la Champions League

Sorpresa mayúscula en Europa: el Inter se despide de la Champions luego de caer ante el Bodø/Glimt, que lo superó con autoridad 2-5 en el marcador global.

Partido entre el Inter de Milan y Bodo/Glimt por los playoffs de la Champions League - Champions League
Partido entre el Inter de Milan y Bodo/Glimt por los playoffs de la Champions League / FOTO: Champions League

La UEFA Champions League regaló una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria del fútbol europeo. El Bodø/Glimt protagonizó un auténtico batacazo al eliminar al Inter de Milán en la ronda de playoffs, firmando una de las mayores sorpresas de la temporada. Contra todo pronóstico, el conjunto noruego mostró carácter, orden y una eficacia demoledora para dejar fuera a uno de los gigantes del continente.

La hazaña se consumó en el Estadio Giuseppe Meazza, donde el Bodø/Glimt se impuso 1-2 y selló la serie con un contundente 2-5 en el marcador global. El equipo visitante no se dejó intimidar por el escenario ni por la historia de su rival. Con intensidad desde el primer minuto y una notable disciplina táctica, los noruegos aprovecharon cada espacio concedido y golpearon en los momentos clave. Ahora, aguardarán el sorteo del viernes para conocer a su rival en los octavos de final.

El Bodø/Glimt da la gran sorpresa de la Champions League

Lo más sorprendente del resultado es el contexto en el que llega. La liga noruega aún no ha comenzado, por lo que estos compromisos europeos han servido prácticamente como pretemporada competitiva para el Bodø/Glimt.

Aun así, el conjunto escandinavo fue capaz de superar a un club con tres títulos en su palmarés y amplia experiencia en instancias decisivas. La diferencia de ritmo competitivo no fue un obstáculo; al contrario, pareció convertirse en motivación.

Para el Inter, la eliminación representa un golpe durísimo y confirma un cambio radical en apenas nueve meses. En junio del año pasado disputaba la final continental ante el Paris Saint-Germain, donde cayó con un doloroso 5-0. Hoy, la realidad es muy distinta: los neroazzurri se despiden prematuramente ante un rival que ni siquiera ha iniciado su campeonato doméstico. Así es el fútbol, impredecible y fascinante, capaz de encumbrar a unos y golpear a otros en cuestión de meses.

Partido entre el Inter de Milan y Bodo/Glimt por los playoffs de la Champions League - Inter

