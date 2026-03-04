El bicampeón Antigua cierra primera vuelta con tres triunfos

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, el bicampeón nacional, el Antigua G. F. C. del argentino Mauricio Tapia recibió al Deportivo Achuapa del mexicano Rafael Loredo en un duelo importante para los actuales monarcas, quienes buscaban el tercer triunfo del campeonato esta noche de Luna llena.
Alexander Robinson cometió falta al 3 a Carlos Mejía y el jugador achuapaneco recibió asistencia médica. Momentos de preocupación ocasionaron los siguientes segundos debido al historial clínico del futbolista nacional, pero no pasó a más y "Cuilapita" siguió dentro del terreno de juego.
Antigua pudo adelantarse al 15 y 17, pero los palos le dijeron no: Remate de Óscar Castellanos al palo y otro de Juan Osorio al travesaño, respectivamente, fueron las oportunidades de gol hechas por los "coloniales".
Al 27, Erick Sánchez, jugador de Achuapa que estaba en la banca, fue expulsado por el árbitro Wildomar Ramírez por estar cuestionando el trabajo arbitral.
Jair Asprilla se retiró del terreno de juego a la media hora de juego luego de pedir asistencia médica. Golpe bajo para los visitantes por la baja de un futbolista que siempre le aporta algo positivo al equipo. Su lugar lo ocupó el trinitense Jomal Williams.
Victoria de Antigua
Antigua pudo irse en ventaja tras un penalti a favor marcado por el árbitro Wildomar Ramírez al minuto 56, por una mano de Dayron Suazo, pero Dewinder Bradley no pudo concretar el gol al 57 ya que el portero Ederson Cabezas atajó con los pies cuando ya se había jugado a su lado derecho.
Cuando se jugaba el 63, el árbitro expulsó a Mathius Gaitán de Achuapa por una temeraria barrida sobre la humanidad de Oscar Castellanos. Los visitantes cerrarían el partido con un elemento menos en su armado, situación que complicaba más el partido que hacía el conjunto jutiapaneco en Antigua.
Al 81, Antigua logró el ansiado gol. Fue por medio de Oscar Castellanos y su celebración se hizo a lo grande, invadiendo de emoción hasta los integrantes de la banca, dada la lucha que había hecho el "Panza Verde" para quedarse con los tres puntos.
Antigua cierra con tres triunfos
Esta noche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala se cerró la primera vuelta del Clausura 2026 para el bicampeón nacional, y a diferencia del año 2025, la situación de este inicio del 2026 es muy preocupante cuando el campeonato va a mitad de desarrollo en su fase regular.
El equipo de Mauricio Tapia logró hasta la fecha 11 ingresar al top 8 de la Liga Nacional, aunque está empatado en puntos con Guastatoya, Mixco y Aurora.
Los números de Antigua son: En 11 partidos jugados, solo ganó 3, empató 4 y perdió 4. Sumó un total de 13 unidades, y cerrará la primera vuelta dentro del filo del top 8 de la tabla de posiciones.