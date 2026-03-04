Real Sociedad-Atlético de Madrid: Finalistas de Copa del Rey

La Real Sociedad se convirtió en el segundo finalista de la Copa del Rey 2025/26 tras vencer 1-0 al Athletic Club en Anoeta. Los txuri-urdin aseguraron su pase a la gran final gracias a la victoria por 2-0 en el marcador global, en San Mamés también habían ganado por la mínima. De esta manera, el equipo donostiarra buscará sumar un nuevo título a su palmarés después de imponerse en momentos clave de la competición.
En la final, la Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid, que logró avanzar pese a la derrota por 4-0 ante el Barcelona en la vuelta de su semifinal. Los colchoneros contaban con una ventaja de 4-0 obtenida en el partido de ida, lo que les permitió superar el global 4-3 y asegurarse su lugar en la gran cita. Con esta oportunidad, el Atlético aspira a conquistar su undécimo título de Copa del Rey y reforzar su legado en la competición. El partido se llevará a cabo el próximo 18 de abril en el Estadio La Cartuja, en Sevilla.
Todo listo para la final de Copa del Rey
El historial entre ambos equipos añade un ingrediente especial a esta final. Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentaron en la final de la temporada 1986/87, disputada en La Romareda. Aquella vez, el partido concluyó 2-2 en el tiempo regular y se decidió en penales, con triunfo para la Real Sociedad por 4-2, un recuerdo que los aficionados txuri-urdin seguramente rememorarán de cara al nuevo encuentro.
Será la séptima final de Copa del Rey para la Real Sociedad, con un registro de dos victorias y cuatro derrotas; su último título lo consiguieron en 2020 ante el Athletic Club. Por su parte, el Atlético de Madrid disputará su vigésima final, habiendo ganado diez y perdido nueve, siendo su más reciente conquista en 2013 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esta final promete intensidad, historia y la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de ambos clubes.