Trump recibe en Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi

La Casa Blanca confirmó que el futbolista argentino Lionel Messi participó en la recepción que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció esta tarde en la Casa Blanca para celebrar al club del astro argentino, el Inter Miami, como campeón de la pasada temporada de la liga Major League Soccer (MLS).
El acto supuso la primera visita del '10' argentino a la Casa Blanca y el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump.
Tanto el futbolista como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal.
Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.
La anécdota de Trump y su hijo
"Estamos homenajeando a personas verdaderamente talentosas hoy", expresó Trump para presentar a los integrantes de Inter Miami, momento en el que extendió su mano para saludar a Messi.
"Es un privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi", refirió el mandatario norteamericano.
"Mi hijo es un gran fan tuyo, piensa que eres una gran persona. Creo que quiere conocerte. Es un gran aficionado al futbol. Es un gran fan tuyo y de un hombre llamado Ronaldo. Cristiano es genial, tú eres genial. Grandes campeones. Grandes atletas en este deporte y personas que realmente aman lo que están haciendo", valora Trump las dos figuras más mediáticas del deporte en los últimos veinte años.
Messi y Biden
En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.
No obstante, el capitán del Inter Miami y la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda.
El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el D. C. United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana.
*Información de EFE