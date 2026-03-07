Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya

Deportivo Mixco y Deportivo Guastatoya protagonizaron el inicio de la segunda vuelta (fecha 12) del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que tiene como líder a Comunicaciones. El juego se desarrolló en el estadio mixqueño Santo Domingo de Guzmán ante una poca asistencia de aficionados.
Los "Chicharroneros" y el "Pecho Amarillo" llegaron a este duelo con la misma puntuación: 13 unidades. Ambos sumaban solo tres triunfos en la fase regular, además de cuatro empates y cuatro derrotas.
Pocos fueron los remates directos a puerta durante la primera parte, pero al 6 y al 22, Kevin Moscoso y Rubén Escobar, respectivamente, se convertían en los salvadores de sus equipos, siendo el portero de los guastatoyanos quien más se lució ante un remate de tiro libre de Kennedy Rocha.
El 1-0 llegó a los 35 minutos tras una asistencia de primer nivel de Allen Yanes, que dejó habilitado al goleador Nicolás Martínez, quien logró definir de forma perfecta la jugada ante la salida de Rubén Escobar, el portero de los guastatoyanos.
Triunfo local
Para el arranque del segundo tiempo, Mixco hizo una variante: Jefrey Segura ingresó al campo por Yonatán Pozuelos; Guastatoya daba continuidad a su plante inicial.
El duelo era equilibrado, y no había una fórmula que permitiera el partido quedara sentenciado por parte de los locales, quienes al 63 hacían otro cambio: Edilson Reyes entraba por Esnaydi Zúñiga.
Por su parte, Guastatoya practicaba sus primeras dos permutas al 63: Víctor Ávalos y Yordin Hernández salían e ingresaban Keyshwen Arboine y Jonathan Estrada, respectivamente.
En el 68, Mixco hacía su tercer cambio: Salía Kennedy Rocha e ingresaba José Bolaños, pero en el momento de abandonar el terreno de juego, el jugador brasileño era amonestado ya que el árbitro consideró que ganaba segundos valiosos al salir lentamente del campo.
Mixco se salvaba del empate al 76 tras una gran atajada del portero Kevin Moscoso a Keyshwen Arboine.
En el 88, Kevin Moscoso fue a un balón dividido y terminó llevándose un golpe ante Iván García, pero tras la asistencia médica, se reincorporó y culminó bien el partido.
En tiempo de reposición, Samuel Garrido de Guastatoya estrelló un balón en el travesaño.
Al final, el triunfo fue para los de Fabricio Benítez, quienes se ubican a media tabla del Clausura 2026, entre tanto, los dirigidos por el argentino Pablo Centrone quedan parcialmente en la casilla 7 con 13 puntos, con grandes posibilidades de quedar fuera del top 8.
En la fecha 13, sábado 14 de marzo, Guastatoya recibe a Mictlán a las 17:00 horas y Malacateco a Mixco a las 19:00 horas.