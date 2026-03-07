 Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya
Deportes

Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya

Nicolás Martínez da el cuarto triunfo para los mixqueños y sigue metido en la lucha por el título de goleo del campeonato.

Compartir:
Nicolás Martínez sigue demostrando su calidad como goleador con Mixco
Nicolás Martínez sigue demostrando su calidad como goleador con Mixco / FOTO: Mixco Oficial

Deportivo Mixco y Deportivo Guastatoya protagonizaron el inicio de la segunda vuelta (fecha 12) del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que tiene como líder a Comunicaciones. El juego se desarrolló en el estadio mixqueño Santo Domingo de Guzmán ante una poca asistencia de aficionados.  

Los "Chicharroneros" y el "Pecho Amarillo" llegaron a este duelo con la misma puntuación: 13 unidades. Ambos sumaban solo tres triunfos en la fase regular, además de cuatro empates y cuatro derrotas.

Pocos fueron los remates directos a puerta durante la primera parte, pero al 6 y al 22, Kevin Moscoso y Rubén Escobar, respectivamente, se convertían en los salvadores de sus equipos, siendo el portero de los guastatoyanos quien más se lució ante un remate de tiro libre de Kennedy Rocha. 

El 1-0 llegó a los 35 minutos tras una asistencia de primer nivel de Allen Yanes, que dejó habilitado al goleador Nicolás Martínez, quien logró definir de forma perfecta la jugada ante la salida de Rubén Escobar, el portero de los guastatoyanos.

Triunfo local 

Para el arranque del segundo tiempo, Mixco hizo una variante: Jefrey Segura ingresó al campo por Yonatán Pozuelos; Guastatoya daba continuidad a su plante inicial.

El duelo era equilibrado, y no había una fórmula que permitiera el partido quedara sentenciado por parte de los locales, quienes al 63 hacían otro cambio: Edilson Reyes entraba por Esnaydi Zúñiga.

Por su parte, Guastatoya practicaba sus primeras dos permutas al 63: Víctor Ávalos y Yordin Hernández salían e ingresaban Keyshwen Arboine y Jonathan Estrada, respectivamente.

En el 68, Mixco hacía su tercer cambio: Salía Kennedy Rocha e ingresaba José Bolaños, pero en el momento de abandonar el terreno de juego, el jugador brasileño era amonestado ya que el árbitro consideró que ganaba segundos valiosos al salir lentamente del campo. 

Mixco se salvaba del empate al 76 tras una gran atajada del portero Kevin Moscoso a Keyshwen Arboine.

En el 88, Kevin Moscoso fue a un balón dividido y terminó llevándose un golpe ante Iván García, pero tras la asistencia médica, se reincorporó y culminó bien el partido.   

En tiempo de reposición, Samuel Garrido de Guastatoya estrelló un balón en el travesaño. 

Al final, el triunfo fue para los de Fabricio Benítez, quienes se ubican a media tabla del Clausura 2026, entre tanto, los dirigidos por el argentino Pablo Centrone quedan parcialmente en la casilla 7 con 13 puntos, con grandes posibilidades de quedar fuera del top 8. 

En la fecha 13, sábado 14 de marzo, Guastatoya recibe a Mictlán a las 17:00 horas y Malacateco a Mixco a las 19:00 horas. 

Foto embed
Mixco derrota a Guastatoya en inicio de la fecha 12 - EU Digital

En Portada

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14t
Nacionales

Continúan labores de búsqueda por derrumbe en zona 14

11:39 AM, Mar 07
Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoyat
Deportes

Con gol de Nicolás Martínez, Mixco derrota a Guastatoya

04:49 PM, Mar 07
Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarezt
Nacionales

Localizan fallecido al militar retirado Noel de Jesús Beteta Álvarez

03:14 PM, Mar 07
Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvardt
Farándula

Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación en conferencia de Harvard

04:42 PM, Mar 07
El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su lideratot
Deportes

El Barcelona derrota al Athletic Club y consolida su liderato

03:57 PM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos