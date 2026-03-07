Selección Femenina de Guatemala golea a Islas Caimán

La Selección Femenina de Guatemala firmó una actuación contundente como visitante al derrotar 0-13 a Islas Caimán en el Estadio Truman Bodden Sports Complex, resultado que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva en el clasificatorio W de Concacaf. Con este triunfo, la Bicolor se mantiene como líder del Grupo C con nueve puntos y un impresionante diferencial de goles de +22, consolidando un arranque perfecto en la competencia.
Bajo la dirección técnica de la mexicana Karla Maya, el combinado nacional mostró desde el inicio una propuesta ofensiva agresiva que rápidamente se reflejó en el marcador. Aisha Solórzano fue la encargada de abrir la cuenta apenas comenzado el encuentro, dando paso a una ofensiva imparable. Durante la primera mitad, Solórzano anotó tres goles, mientras que Ana Lucía Martínez también firmó un triplete y Andrea Álvarez aportó dos tantos, para cerrar los primeros 45 minutos con una amplia ventaja de 8-0.
Guatemala golea y depende de sí misma para clasificar a próxima ronda
En la segunda parte, Guatemala mantuvo la intensidad y continuó generando oportunidades de gol. La entrenadora decidió mantener en el campo a sus principales referentes ofensivas, lo que permitió ampliar aún más la diferencia. Solórzano y Álvarez volvieron a hacerse presentes en el marcador, mientras que Hannan Modi, que ingresó desde el banquillo, aprovechó su oportunidad al convertir un triplete que terminó de sellar la histórica goleada.
Con este resultado, la selección nacional concluyó de manera positiva la actual Fecha FIFA, luego de haber goleado días antes 6-0 a Granada en el Estadio Cementos Progreso y de imponerse 4-1 frente a Bermuda en su debut en el grupo.
La Bicolor volverá a la actividad internacional en abril, cuando enfrente a Costa Rica como visitante en un duelo clave que podría definir el camino de Guatemala hacia la siguiente fase y mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo.