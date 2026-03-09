Carreras se suma a las bajas del Madrid para Champions

La lesión del lateral izquierdo Álvaro Carreras supone un contratiempo para el Real Madrid en un momento clave de la temporada. El club blanco confirmó que el defensor sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, diagnosticada tras las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del equipo. Esta dolencia obliga al futbolista a detener su actividad competitiva y centrarse en su proceso de recuperación.
Como consecuencia, Carreras no podrá participar en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, uno de los compromisos más exigentes del calendario madridista. Además, también está descartado para el partido de La Liga del próximo sábado ante el Elche CF, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en el lateral izquierdo para afrontar ambos compromisos.
Carreras, un nuevo contratiempo para el Real Madrid
El cuerpo médico del club mantendrá un seguimiento constante de la evolución del jugador en los próximos días. Aunque el tiempo exacto de recuperación dependerá de cómo responda el futbolista al tratamiento, el objetivo principal es que Carreras pueda volver a la dinámica del equipo lo antes posible sin arriesgar una recaída.
En el escenario más optimista, el Real Madrid espera contar con el defensor para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, programado para el 17 de marzo. Su regreso sería una pieza importante para reforzar la defensa merengue en un duelo decisivo frente al Manchester City, en el que cada detalle puede marcar la diferencia.