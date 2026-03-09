 Carreras se suma a las bajas del Madrid para Champions
Deportes

Álvaro Carreras se suma a la lista de bajas del Madrid para Champions

El lateral del Real Madrid, Álvaro Carreras, sufre una lesión muscular en el gemelo derecho y se espera que pueda volver la próxima semana.

Compartir:
Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid - instagram @alvarocarreras
Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid / FOTO: instagram @alvarocarreras

La lesión del lateral izquierdo Álvaro Carreras supone un contratiempo para el Real Madrid en un momento clave de la temporada. El club blanco confirmó que el defensor sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, diagnosticada tras las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del equipo. Esta dolencia obliga al futbolista a detener su actividad competitiva y centrarse en su proceso de recuperación.

Como consecuencia, Carreras no podrá participar en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, uno de los compromisos más exigentes del calendario madridista. Además, también está descartado para el partido de La Liga del próximo sábado ante el Elche CF, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en el lateral izquierdo para afrontar ambos compromisos.

Carreras, un nuevo contratiempo para el Real Madrid

El cuerpo médico del club mantendrá un seguimiento constante de la evolución del jugador en los próximos días. Aunque el tiempo exacto de recuperación dependerá de cómo responda el futbolista al tratamiento, el objetivo principal es que Carreras pueda volver a la dinámica del equipo lo antes posible sin arriesgar una recaída.

En el escenario más optimista, el Real Madrid espera contar con el defensor para el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, programado para el 17 de marzo. Su regreso sería una pieza importante para reforzar la defensa merengue en un duelo decisivo frente al Manchester City, en el que cada detalle puede marcar la diferencia.

En Portada

Elección Fiscal General: Postuladora anuncia fase de recepción de impugnacionest
Nacionales

Elección Fiscal General: Postuladora anuncia fase de recepción de impugnaciones

07:39 AM, Mar 09
AeroMetro: Nuevos desvíos en la capital por trabajost
Nacionales

AeroMetro: Nuevos desvíos en la capital por trabajos

08:06 AM, Mar 09
Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3t
Nacionales

Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3

06:54 AM, Mar 09
Joan Laporta contraataca las declaraciones de Xavi Hernándezt
Deportes

Joan Laporta contraataca las declaraciones de Xavi Hernández

10:22 AM, Mar 09
Multan a Rodri Hernández por criticar a los árbitros inglesest
Deportes

Multan a Rodri Hernández por criticar a los árbitros ingleses

09:20 AM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos