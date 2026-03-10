Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

El delantero noruego Erling Haaland estará disponible para el partido ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, luego de entrenarse con normalidad este martes junto al plantel del Manchester City antes de viajar a la capital española.
El máximo goleador de los ‘Sky Blues’, con 29 tantos en la presente temporada a nivel de clubes, no participó el pasado fin de semana en el duelo copero frente al Newcastle United. El entrenador Pep Guardiola explicó que la ausencia del atacante respondió a una decisión planificada para darle descanso, después de varias semanas con una importante carga de minutos.
Haaland viaja a Madrid
Haaland había disputado los noventa minutos en el compromiso contra el Nottingham Forest hace seis días, encuentro al que llegó tras superar unas molestias físicas que previamente le impidieron estar disponible en el duelo frente al Leeds United. Aunque ya se encuentra recuperado, el delantero no atraviesa su momento más productivo del curso: en lo que va de 2026 apenas suma cuatro goles, dos de ellos desde el punto de penalti.
El City afrontará el encuentro en el Santiago Bernabéu Stadium con algunas bajas sensibles, ya que Mateo Kovačić y Joško Gvardiol no estarán disponibles por lesión. El equipo viajará este mismo martes a Madrid, donde Guardiola comparecerá ante los medios de comunicación en la previa de un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la ronda eliminatoria.