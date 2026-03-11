 Tribunal pospone el nuevo juicio por la muerte de Maradona
Deportes

Tribunal pospone el nuevo juicio por la muerte de Maradona

El inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona fue postergado por la Justicia, a pedido de la Fiscalía y los abogados de los familiares.

Juicio por la muerte de Maradona con dos audiencias semanales y 100 testigos hasta julio - EFE
Juicio por la muerte de Maradona con dos audiencias semanales y 100 testigos hasta julio / FOTO: EFE

El tribunal argentino encargado de llevar adelante el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona resolvió este miércoles aplazar el inicio del proceso, que originalmente estaba programado para el 17 de marzo. La nueva fecha fijada es el 14 de abril, decisión que se tomó tras una solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes que representan a los familiares del exfutbolista. Con esta medida, se busca reorganizar el desarrollo del debate y garantizar una adecuada preparación de las partes involucradas.

El nuevo juicio debía comenzar luego de que el proceso anterior fuera anulado. El primer debate oral, iniciado el 11 de marzo de 2025, quedó sin efecto el 29 de mayo del mismo año tras conocerse que una de las magistradas del tribunal, Julieta Makintach, participaba en un documental relacionado con el caso, cuyo nombre tentativo era Justicia Divina. Esta situación generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso y derivó finalmente en la anulación del juicio.

Los investigados por la muerte de Diego Armando Maradona

El nuevo proceso estará a cargo del Tribunal Nº 7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Según la resolución judicial, el juicio contará inicialmente con dos audiencias semanales, aunque no se descarta la posibilidad de agregar una tercera jornada si el desarrollo del debate o la producción de pruebas lo requieren. Además, la Fiscalía decidió reducir considerablemente el número de testigos: de una lista original de 178 personas, únicamente 90 serán citadas en esta nueva etapa.

En el juicio serán juzgados varios integrantes del equipo médico que atendió a Maradona antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora médica Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, mientras la Justicia argentina intenta esclarecer las responsabilidades en torno a la muerte de una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol.

Foto embed
Verónica Ojeda (c-i) oye la lectura del veredicto contra la jueza Julieta Makintach acompañada de Diego Fernando Maradona (c) y el abogado de la familia Ojeda, Mario Baudry (2-i), este martes en La Plata (Argentina). - Agencia EFE

