 Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026
Deportes

Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026

Asimismo, la presidenta de México ve "muy bajo" el riesgo de terrorismo en su país.

Compartir:
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum descartó este jueves 12 de marzo que, exista alguna notificación de suspensión del Mundial de Futbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo "muy bajo" de terrorismo en el país.

"No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial 2026. Nada, al revés", dijo la mandataria sobre el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA

"Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial", afirmó.

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

El presidente estadounidense dice que por “su propia seguridad”, Irán no debería de participar en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

México sede por tercera vez de un Mundial de la FIFA

México será una de las sedes del Mundial 2026, que se disputará por primera vez en tres países y contará con varias ciudades anfitrionas, entre ellas la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey.

Como parte de las actividades relacionadas con el torneo, Sheinbaum adelantó un evento público en el centro de la capital.

"Aprovecho para decirles que el domingo la Secretaría de Turismo y la jefa de Gobierno están organizando la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo. Todos los que quieran venir va a ser algo muy bonito", comentó.

También explicó que el Gobierno trabaja desde hace más de un año en la estrategia de seguridad para el evento, que incluye la evaluación de distintos riesgos potenciales.

La mandataria sostuvo que la probabilidad de un ataque terrorista vinculado con tensiones en Medio Oriente es muy baja para México.

El partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, se disputará el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Portero mexicano Ángel Malagón queda fuera del Mundial 2026

El jugador del América había sido el primer guardameta de la selección de México dirigida por Javier Aguirre.

*Información EFE.

En Portada

Video exhibe la forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nuevat
Nacionales

Video exhibe la forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nueva

07:50 AM, Mar 12
Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabalt
Nacionales

Decomisan 65 paquetes con cocaína en Izabal

07:44 AM, Mar 12
Guatemala eleva financiamiento y plantea nuevas metas para atención del cáncert
Nacionales

Guatemala eleva financiamiento y plantea nuevas metas para atención del cáncer

06:31 AM, Mar 12
Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026t
Deportes

Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026

11:10 AM, Mar 12
Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026t
Deportes

Donald Trump recomienda a Irán no acudir al Mundial 2026

10:41 AM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesLiga NacionalSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos