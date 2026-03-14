 Árbitro queda "atrapado" en la arenga del Chelsea
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VIDEO. Árbitro queda "atrapado" en la arenga del Chelsea

Un momento curioso se produjo antes del partido entre Chelsea y Newcastle, cuando el árbitro Paul Tierney permaneció en medio del círculo formado por los jugadores 'blues'.

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El curioso momento que dejó al árbitro en medio de la arenga del Chelsea - Lloyd Canfield
El curioso momento que dejó al árbitro en medio de la arenga del Chelsea / FOTO: Lloyd Canfield

Un momento tan curioso como inesperado se vivió en la previa del duelo entre Chelsea FC y Newcastle United, correspondiente a la jornada de la Premier League. Antes del inicio del partido en Stamford Bridge, los futbolistas del conjunto local realizaron su habitual arenga en el centro del campo, una escena que suele pasar desapercibida pero que en esta ocasión dejó una imagen tan insólita como divertida para los aficionados.

Como es costumbre en muchos equipos, los once jugadores del Chelsea se reunieron formando una "piña" en medio del terreno de juego, abrazándose entre sí mientras se motivaban antes de comenzar el encuentro. Sin embargo, en medio de ese círculo quedó atrapado el árbitro del partido, Paul Tierney, quien aparentemente no se percató de que la charla colectiva estaba a punto de formarse a su alrededor.

Momento curioso en el Chelsea vs. Newcastle

Mientras los futbolistas se juntaban cada vez más, el colegiado permaneció inmóvil en el centro del grupo, convirtiéndose en un testigo involuntario de la arenga del equipo londinense. A diferencia de sus asistentes, que se apartaron segundos antes de que se cerrara el círculo, Tierney quedó completamente rodeado por los jugadores, generando una escena que muchos calificaron como absurda pero también simpática dentro de la previa del encuentro.

El curioso episodio no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada en la Premier League. Finalmente, cuando el equipo terminó su breve discurso motivacional, los futbolistas se dispersaron y el árbitro pudo retomar su posición habitual para dar inicio al partido, dejando una anécdota peculiar que refleja que incluso en el fútbol de élite siempre hay espacio para momentos inesperados.

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