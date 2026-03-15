 Carchá denuncia agresiones antes del juego ante Sacachispas
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Carchá denuncia agresiones antes del partido ante Sacachispas

Deportivo Carchá denunció agresiones, amenazas e intimidación por parte de supuesta seguridad privada antes del partido ante Sacachispas y solicitó a la liga investigar lo ocurrido.

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Plantilla del Deportivo Carchá - CSD Carchá
Plantilla del Deportivo Carchá / FOTO: CSD Carchá

El Deportivo Carchá denunció públicamente una serie de hechos violentos que, según el club, ocurrieron la noche del 14 de marzo de 2026 en el estadio Las Victorias de Chiquimula, antes y durante el encuentro frente a Sacachispas por la Liga de Fútbol de Primera División de Guatemala. A través de un comunicado oficial, la institución verapacense condenó lo sucedido y pidió a las autoridades deportivas una investigación exhaustiva para esclarecer los incidentes.

De acuerdo con el documento, la delegación de Carchá fue recibida alrededor de las 18:30 horas de manera agresiva por parte de personal vinculado al equipo local y supuestos elementos de seguridad privada que, según la denuncia, portaban armas de fuego y no estaban debidamente identificados. El club afirma que esta situación generó un ambiente de intimidación desde el momento en que su plantel ingresó al recinto deportivo, lo que incluso habría impedido documentar las agresiones que, aseguran, ocurrieron en ese momento.

Carchá denuncia amenazas y agresiones

La denuncia también señala que dos futbolistas extranjeros del equipo habrían sido agredidos físicamente por personas armadas que afirmaban formar parte del dispositivo de seguridad. Además, el cuerpo técnico y miembros del staff también habrían sido objeto de amenazas verbales y agresiones. Según el comunicado, el utilero fue obligado a colocarse contra una pared mientras que el camarógrafo del club recibió amenazas y fue agredido para impedir que utilizara su equipo y pudiera registrar lo sucedido.

Otro de los puntos señalados por el club es la presunta ausencia de elementos de la Policía Nacional Civil, cuya presencia está contemplada en el reglamento de la Liga de Fútbol de Primera División para este tipo de eventos. Carchá afirma que presentó pruebas audiovisuales de la situación al comisario del partido; sin embargo, el delegado les habría indicado que debían disputar el encuentro completo o enfrentar una multa superior a los 30 mil quetzales, además de asumir los gastos del evento en caso de negarse a jugar.

Finalmente, el Club Social y Deportivo Carchá reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia dentro del fútbol y solicitó sanciones contra los responsables. La institución también hizo un llamado a las autoridades deportivas para garantizar condiciones de seguridad para jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. El encuentro se disputó pese a las denuncias y terminó con victoria de Sacachispas por marcador de 5-2.

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Comunicado de Carchá ante lo suscitado ante Sacachispas - CSD Carchá

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