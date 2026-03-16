 Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes
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Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionado

El Chelsea enfrenta sanciones de la Premier League tras revelarse irregularidades en la gestión financiera del club durante años anteriores.

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Escudo del Chelsea en la fachada de su estadio - EFE
Escudo del Chelsea en la fachada de su estadio / FOTO: Agencia EFE

La Premier League anunció una sanción contra el Chelsea tras detectar irregularidades financieras que se remontan a la etapa en que el club estaba bajo la propiedad del magnate ruso Roman Abramovich. La liga inglesa determinó imponer una multa de 10 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 11,5 millones de euros, además de una prohibición de fichajes por un año. No obstante, esta última sanción quedará suspendida durante los próximos dos años, siempre y cuando el club no vuelva a incurrir en infracciones similares.

Las irregularidades investigadas ocurrieron entre 2011 y 2018 y están relacionadas con pagos que no fueron declarados oficialmente. Según la investigación, varias empresas vinculadas a la propiedad del club realizaron transferencias a agentes, futbolistas y otras entidades sin que estos movimientos fueran reportados a las autoridades regulatorias del fútbol inglés, tal como exigen las normas financieras de la competición.

El Chelsea cooperó con la investigación

Estos movimientos salieron a la luz en 2022, cuando Abramovich se vio obligado a vender el club tras las sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania. En ese contexto, el Chelsea pasó a manos del consorcio BlueCo, que posteriormente colaboró con la investigación y facilitó la documentación que permitió esclarecer los hechos.

Al momento de establecer la sanción, la Premier League consideró varios factores atenuantes. Entre ellos, destacó que el propio club fue proactivo al presentar pruebas, admitió los cargos y mostró una cooperación considerada "excepcional" durante todo el proceso de investigación. Esta actitud influyó para que la sanción deportiva quedara condicionada y no se aplicara de manera inmediata.

Además de la multa principal, el Chelsea también fue declarado culpable de infringir normas relacionadas con el desarrollo de jugadores jóvenes. Esta situación se debió al comportamiento de un empleado durante el registro de futbolistas de la cantera entre 2019 y 2022. Por este motivo, el club deberá pagar una multa adicional de 750 000 libras y tendrá restringida durante nueve meses la posibilidad de inscribir jugadores procedentes de equipos de la Premier League y la EFL en su academia. A esto se sumarán todos los costos legales derivados del proceso disciplinario.

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Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025 - Agencia EFE

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