Sergio Romero anuncia su retiro del futbol profesional

El arquero argentino Sergio Romero anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas en la que se consolidó como uno de los guardametas más destacados de su país. Con pasos por clubes importantes como Manchester United y Boca Juniors, el portero conocido como "Chiquito" deja atrás una trayectoria marcada por la constancia, los títulos y un lugar privilegiado en la historia de la selección argentina.
Romero decidió dar por terminada su carrera a comienzos de 2026 mientras formaba parte del plantel de Argentinos Juniors. Su llegada a ese club se produjo tras un complicado final de etapa en Boca, donde había sido protagonista en la campaña que llevó al equipo a disputar la final de la Copa Libertadores 2023. Según explicó el propio futbolista, ahora planea enfocar sus esfuerzos en prepararse para una nueva etapa dentro del fútbol: la dirección técnica.
Los números de Sergio 'Chiquito' Romero
Con la selección argentina, Romero dejó una huella profunda. Disputó 96 partidos internacionales, lo que lo convierte en el arquero con más encuentros defendiendo la portería de la "Albiceleste". En ese listado histórico supera ampliamente a Emiliano Martínez, quien aún se encuentra lejos de esa cifra. Romero fue titular en los Mundiales de 2010 y 2014, además de participar en las Copas América de 2011, 2015 y 2016. También celebró logros importantes en categorías juveniles, como el título del Mundial Sub-20 de 2007 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Durante su etapa con la selección compartió vestuario con figuras destacadas de una generación que estuvo muy cerca de romper la sequía de títulos del país, entre ellos el mediocampista Javier Mascherano. Aquella camada llegó a la final del Mundial de Brasil 2014 y a dos finales consecutivas de Copa América, aunque terminó quedándose a las puertas de la consagración en esas ocasiones.
A nivel de clubes, Romero inició su carrera en Racing Club antes de dar el salto al fútbol europeo con AZ Alkmaar. Su recorrido también incluyó etapas en AS Monaco, Sampdoria y Venezia FC, donde compitió constantemente por la titularidad. En total disputó 371 partidos a nivel de clubes, recibió 351 goles y logró mantener su portería invicta en 150 ocasiones, cifras que reflejan una carrera sólida y respetada dentro del fútbol profesional.