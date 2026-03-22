Resultado Guastatoya vs. Municipal por el Clausura 2026

En el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso, el "Pecho Amarillo" de Guastatoya recibió a los "Rojos" de Municipal en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El Deportivo Guastatoya llegaba con la presión y la obligación de ganar el partido para no correr el riesgo de caer a la zona del descenso, que hoy en día es para Achuapa y Deportivo Marquense.
No pasan ni los primeros 20 segundos de juego cuando Guastatoya llevó la primera ofensiva que casi termina el gol: Error de Nicolás Samayoa y pésima definición de Iván García.
En el desarrollo del primer tiempo, fue nivelado el duelo. Los locales y visitantes tuvieron entre dos y tres oportunidades de gol, pero no lograron anotar.
Por lado de los guastatoyanos, el portero Escobar se resintió cuando se jugaban 10 minutos tras un choque con Yasnier Matos, pero luego de la asistencia de los médicos, continuó en el partido, para ello, el meta ya había desgastado algunos minutos.
Por los "Rojos", Jhon Méndez intentó con un remate de larga distancia que atajó bien Escobar, luego, el meta guastatoyano descolgó bien una pelota que venía de un tiro de esquina y en donde se buscaba el gol olímpico.
En Guastatoya, José Almanza quiso definirla con un taconazo, pero el esférico pasó cerca del paral derecho de Braulio Linares. Luego, un tiro libre directo que llegó a las manos de Linares era la otra oportunidad de gol de los locales.
Empate al cierre
La novedad para el segundo tiempo fue la doble amonestación contra Nicolás Samayoa (por falta contra Emanuel Yori), quien ya había cometido un grave error en el partido cuando se inició el mismo, y ahora, dejaba a su equipo con un elemento menos cuando restaban 32 minutos al partido.
La situación era difícil para el equipo visitante que no daba su mejor presentación, y ante ello, el técnico Mario Acevedo hizo una variante para refrescar al equipo: John Méndez (sale) por Rodrigo Saravia (entre) al 63. Esa situación molestó mucho a Méndez quien salió molesto del campo y fue necesaria la intervención del subtécnico Dwight Pezzarossi, quien dialogó con el jugador nacional.
La recta final fue cardíaca. Guastatoya obligado a ganar se fue a buscar el gol, pero en un buen contragolpe, Yorman Baltazar, que ingresó al 70, logró el gol del triunfo. Era el 0-1, un marcador rentable para los rojos, y demoledor para los locales que tenían peligro de ingresar a zona de descenso otra vez.
Pero los milagros existen y Guastatoya encontró uno al 90+6 tras el gol de Emanuel Yori, que nuevamente evitaba la derrota de los guastatoyanos y le daba un punto valioso, aunque en la lucha por el descenso el peligro estaba latente.