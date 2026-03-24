Javier Tebas critica al Paris Saint-Germain

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a encender el debate en el fútbol europeo tras lanzar duras críticas contra el Paris Saint-Germain (PSG) y el modelo que, según él, representa dentro de la industria. En una entrevista concedida al diario L'Équipe, Tebas señaló que el poder del club parisino no solo radica en su músculo financiero, sino también en la falta de oposición dentro del fútbol francés. "Constato que el PSG juega un papel en los medios, sobre todo a través de BeIN Sports (...) Pero el poder del PSG reposa sobre el silencio de los otros, que te convierte en cómplice (...) Los otros clubes no dicen nada porque no se atreven", afirmó.
El dirigente español insistió en la necesidad de "romper esa dinámica" y criticó con firmeza a aquellos clubes que, a su juicio, no respetan el ‘fair play’ financiero. En este sentido, apuntó directamente a los llamados "clubes estado", mencionando tanto al PSG como al Manchester City, a los que acusó de "generar pérdidas colosales año tras año". No obstante, reconoció ciertos avances en la gestión del club francés: "El PSG parece que se va recuperando, al menos en parte. Va en la buena dirección. Mejor tarde que nunca".
Duras críticas de Tebas
Las críticas de Tebas no se limitaron únicamente al ámbito financiero, sino que también alcanzaron la visión global del fútbol impulsada por el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. El mandatario de LaLiga se mostró abiertamente en desacuerdo con el modelo que defiende el dirigente catarí, al considerar que pone en riesgo la sostenibilidad y el equilibrio competitivo en el fútbol europeo. Estas declaraciones refuerzan una postura que Tebas ha mantenido de forma constante en los últimos años.
Por otro lado, el presidente de LaLiga valoró positivamente la caída del proyecto de la Superliga, aunque expresó reservas sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones. Según explicó, esta competición se ha convertido en "el principal competidor de los campeonatos nacionales en el mercado audiovisual", lo que provoca una disminución de ingresos en ligas medias y una sobrecarga del calendario debido al aumento de partidos. "No digo que haya que renunciar a las competiciones europeas, ni mucho menos, pero lo esencial es buscar el equilibrio", concluyó.