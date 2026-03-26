Andre Blake: Jamaica no subestiman a Nueva Caledonia

El guardameta de Jamaica Andre Blake afirmó que la selección de su país no subestima a la de Nueva Caledonia, que ocupa el puesto 150 en la clasificación de la FIFA, a la que se enfrentará este jueves en la repesca para el Mundial 2026.
"Cualquier equipo es bueno hasta después del partido. Los vamos a respetar porque el futbol no se gana en el papel; debes salir al campo y rendir. Así que vamos a tener que trabajar duro si queremos ganar", afirmó Blake, líder del cuadro caribeño.
Los 'Reggae Boyz', favoritos para vencer a Nueva Caledonia y disputar el boleto al Mundial contra la selección de la República del Congo, hicieron el miércoles su última sesión de entrenamiento en Guadalajara para enfrentar este jueves a las 21:00 horas GT a Nueva Caledonia, equipo sorpresa de las eliminatorias mundialistas de Oceanía.
Blake, guardameta del Philadelphia Union en la MLS de Estados Unidos, se dijo confiado en el talento y la actitud de sus compañeros, mentalizados para formar un equipo competitivo que pueda lograr el pase a la Copa del Mundo después de casi 30 años.
"Creo que tenemos un grupo de chicos realmente bueno. Tenemos mucho talento y, sin duda, una vez que tengamos las piezas adecuadas y todos rindan al máximo, podemos ser un rival formidable", aseguró el líder del equipo.
El ganador del partido de este repechaje enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del grupo K del Mundial 2026 en el que ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.
Sobre Nueva Caledonia
El francés Johann Sidaner, entrenador de la selección de Nueva Caledonia, afirmó este miércoles que su equipo no está en la repesca por un boleto al Mundial solo para dar espectáculo.
"Es una gran oportunidad para todos; para los chicos, para el equipo, para el país y para el fútbol de Nueva Caledonia. Valoramos la suerte de estar aquí, pero no estamos sólo para dar un buen espectáculo. La idea es llevar lejos esta aventura", dijo Sidaner en una rueda de prensa.
Nueva Caledonia enfrentará mañana en Guadalajara a Jamaica en un duelo de vida o muerte en el que el ganador enfrentará el martes próximo a la República del Congo por un boleto al Mundial.
El seleccionador afirmó que sus jugadores saldrán este jueves a jugar sin miedo ante Jamaica pues no tienen nada que perder.
"Sabemos que el aspecto psicológico influirá. Jamaica se juega la repesca en este partido y nosotros no tenemos nada que perder y así es mucho más fácil de afrontar el encuentro", declaró.
*Información EFE.