Previa del repechaje al Mundial 2026, Bolivia vs. Surinam

La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, enfrentará este jueves 26 de abril a Surinam, en un partido de vida o muerte para su sueño mundialista, cuyo ganador quedará a un paso de jugar la Copa del Mundo de 2026.
Con una combinación de jóvenes talentosos y veteranos, los bolivianos saldrán con el propósito de mejorar su contundencia, el mal del equipo en los últimos meses, para tratar de superar al rival y enfrentar el 31 a Irak por el pase al Mundial.
Ubicados en el lugar 76 del ranquin de la FIFA, los bolivianos vencieron el pasado mes de septiembre a Brasil por 1-0 para asegurar su pase a la repesca, en la que el cuadro del seleccionado Villegas buscará regresar a un Mundial, después de 32 años.
Esa victoria aumentó la autoestima del grupo, que viene de golear este mes por 3-0 a Trinidad y Tobago.
Bolivia confía en Miguel Terceros
Bolivia tiene como líder al centrocampista de 21 años Miguel Terceros, del Santos de Brasil, quien comandará este jueves el ataque del equipo que tratará de poner en práctica la filosofía del su entrenador de mostrar un fútbol con armonía en el que los jugadores disfruten el juego.
El duelo de este jueves será duro para los seleccionados de Bolivia. Aunque aparece en el lugar 122 de la lista mundial, Surinam se ha reforzado con figuras neerlandesas como el delantero Joël Piroe, del Leeds de la Liga Premier, y el defensa Melayro Bogarde, del Lask Linz, de Austria.
Los surinameses terminaron en el segundo lugar de su grupo en la eliminatoria de Concacaf, detrás de Panamá, con el cual empataron los dos partidos. Ante Bolivia, apostarán a mantener el orden y estar atentos a contraatacar, algo que el equipo hace bien.
El ganador se enfrentará el martes 31 con Irak y el vencedor obtendrá un boleto al Mundial de 2026, en el que jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.
*Información EFE.