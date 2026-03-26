Previa del juego amistoso entre Guatemala vs. Argelia

Este viernes 27 de marzo a las 13:30 horas de Guatemala, la Selección Nacional, que en esta oportunidad dirigirá desde la banca Salvador Reyes ante ausencia por temas de salud del mexicano Luis Fernando Tena, enfrentará a su similar de Argelia en un partido amistoso de cara para los argelinos en su participación en la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Será el primer duelo entre centroamericanos y africanos, aunque hay lazos en el pasado que ya han hecho que Guatemala y Argelia coincidan dentro de un terreno de juego, y eso ha sido gracias a los arbitrajes mundialistas por parte de los chapines.
El juego se realizará en un histórico estadio, el Luigi Ferraris de Génova, Italia, escenario deportivo que vio en 1990 cómo Costa Rica a través de Juan Arnoldo Cayasso anotaba su primer gol en las Copas del Mundo, que en aquel año se realizó en suelo italiano.
Mientras que Surinam, rival en la eliminatoria mundialista de Guatemala, disputó este jueves su partido de repechaje (perdió ante Bolivia 2-1); o Panamá, que dejó sin Mundial a los chapines, jugará doble partido amistoso ante Sudáfrica, los de la "Bicolor" deben conformarse con ser "sparring" de la selección mundialista de Argelia. Aunque lo único importante de este juego es que los nacionales viajaron al continente europeo para la disputa de un partido relevante.
Proceso 2030
La Selección Nacional de Guatemala comenzó este 2026, tras su dolorosa eliminación en el camino al Mundial 2026, una serie de partidos amistosos de cara a un nuevo proceso mundialista, el cual los lleve a la cita del 2030.
Guatemala sumará este viernes su segundo amistoso del año, el anterior fue una derrota ante Canadá (1-0), uno de los tres anfitriones del Mundial 2026. Además, se le escapó la posibilidad de jugar ante el vigente campeón del mundo, el seleccionado argentino, dado una serie de temas reglamentarios.
Tras el partido ante Argelia, la delegación de Guatemala deberá regresar al país y alistarse para ver desde su casa la Copa del Mundo de la FIFA en tanto la Federación de Futbol de Guatemala concreta más duelos amistosos de cara a su primera participación oficial, la cual será la Nations League.
El partido entre Guatemala y Argelia lo podrá seguir a través de la frecuencia 89.7 FM de Emisoras Unidas de Guatemala y su radio en línea, donde se le estará informando todos los detalles e incidencias que deje ese duelo amistoso en territorio europeo.