La escena en vestuarios que dejó el Argentina vs. Mauritania

La derrota por 2-1 ante Argentina no opacó el ánimo de Mauritania en una noche que quedará grabada en su memoria. En el césped de La Bombonera, los Leones de Chinguetti no solo compitieron con dignidad ante el vigente campeón del mundo, sino que también vivieron una experiencia única: enfrentarse a figuras de talla global y marcar un gol histórico que celebraron como propio.
Tras el pitazo final, la escena cambió por completo. Lejos de la frustración habitual de una caída, los futbolistas africanos se mostraron distendidos, sonrientes y decididos a aprovechar cada instante. Algunos se acercaron rápidamente a Lionel Messi en busca de fotografías y abrazos, mientras otros se dirigieron hacia las tribunas para compartir un festejo espontáneo ante la icónica Popular Norte, en una postal que mezcló respeto, admiración y alegría.
Pelea por las camisetas de Argentina
Sin embargo, uno de los momentos más llamativos se vivió en los pasillos y vestuarios del estadio. Allí, la cordialidad dio paso a una curiosa "pelea" entre compañeros por quedarse con las camisetas de los jugadores argentinos. Entre risas, bromas y una competencia amistosa, cada uno buscó asegurarse un recuerdo invaluable. El premio más codiciado, como era de esperarse, eran las casacas de las grandes figuras de la Albiceleste.
En ese particular duelo, uno de los nombres que destacó fue Oumar Ngom, quien terminó posando orgulloso con la camiseta de Rodrigo De Paul. La imagen del mediocampista mauritano, satisfecho con su trofeo, resumió el espíritu de la noche: más allá del resultado, Mauritania se llevó algo más que un buen partido. Mientras tanto, Argentina ya piensa en su próximo compromiso ante Zambia, el último en casa antes de encarar el desafío mayor del Mundial 2026.