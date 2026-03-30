Anda de San José se meció con Selección Nacional

Guatemala es un país muy futbolero y muy católico. Dios siempre aparece en las oraciones de aquellos fieles seguidores de la Selección Nacional en cada uno de sus juegos. Muchos le piden siempre una ayudita al Supremo para que le vaya bien en cada una de sus presentaciones, aunque al final, en muchos casos, los resultados no son nada positivos.
Pero hay una anécdota que mezcla el futbol y el fervor por los cortejos procesionales. Resulta que la Selección de Guatemala logró un 19 de marzo de 1967 el título de campeón en la tercera edición del Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1967, conocido popularmente como el Norceca, que por cierto, es el logro más importante de la "Bicolor" a nivel mayor, un hecho que ocurrió hace 59 años.
De acuerdo al relato del historiador Marco Tulio Cóbar (QEPD), aquel 19 de marzo de 1967, que cayó un Domingo de Ramos, por las calles y avenidas de la zona 1 salió el cortejo procesional de San José, y que coincidió con el partido que Guatemala jugaba ante Nicaragua, y donde más adelante saldría como campeón al vencerla 2-0 con los goles de Hugo Peña y Manuel "Escopeta" Recinos.
El anda de San José
En cada uno de los goles, y posteriormente el final del partido donde Guatemala era campeón por primera vez a nivel Concacaf, los cucuruchos que seguían el partido por sus radios transistores se emocionaron tanto que el anda de San José se meció más de lo normal.
"Hay una anécdota muy especial para la afición guatemalteca, y hasta cierto punto para los católicos, ese Domingo de Ramos (19 de marzo) iba la procesión de San José; llevaba un gran anda. Al medio día llegó el primer gol de Guatemala ante Nicaragua y posteriormente el segundo gol, y Guatemala fue declarada como campeón del tercer Norceca. Fue increíble, pero esa anda de San José cómo se meció porque los cucuruchos iban felices de la vida escuchando sus radios transistores, pero no podían brinca ni festejarlo, pero sí repercutió en el anda que se meció más que nunca", expresó don Marco Tulio Cóbar en un desaparecido programa deportivo de televisión.
¿Quién era San José?
La Iglesia Católica conmemora a San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, cada 19 de marzo, celebrándolo como el Patrono de la Iglesia Universal. Esta solemnidad destaca su figura como modelo de fe, humildad, trabajo y custodio de la Sagrada Familia, siendo una fecha de gran devoción popular.
Fecha Principal: El 19 de marzo es la festividad litúrgica principal, centrada en su papel protector y justo.