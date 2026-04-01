 Bolivia llora la no clasificación al Mundial 2026
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Bolivia llora la no clasificación al Mundial 2026

Tras la eliminación ante Irak, las lágrimas no pudieron ser contenidas por los millones de aficionados de "La Verde".

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Bolivia no logró la clasificación al Mundial 2026 vía repechaje
Bolivia no logró la clasificación al Mundial 2026 vía repechaje / FOTO: EFE

Bolivia vivió la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril una frustración que lleva 32 años sin poder ser cortada, y ahora, la agonía de no clasificar a una Copa del Mundo de la FIFA se alarga a los 36 años cuando se intente ir al Mundial 2030.

En el estadio BBVA de Monterrey (México), Bolivia enfrentó a Irak por el último boleto para el Mundial 2026, el cual será disputado con 48 selecciones. El duelo lo ganó el seleccionado iraquí que se adelantó en el marcador por medio de Ali Al-Hamadi a los 10 minutos de iniciado el partido, luego, igualó el cuadro boliviano gracias a Moisés Paniagua en el 39. Pero la estocada final la dio Aymen Hussein a los 53. Pese a los intentos de "La Verde", el marcador no sufrió modificación e Irak fue la selección número 48 en sellar el boleto al Mundial de la FIFA 2026.

Desde políticos hasta clérigos, Irak celebra pase al Mundial 2026

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, destacó la “determinación y resiliencia” de la juventud de su país.

Las palabras de Gonzalo Cobo

El relator boliviano Gonzalo Cobo se ha vuelto viral tras sus palabras expresadas al finalizar el partido donde Bolivia no logró el sueño de clasificar al Mundial 2026. El ya famoso y muy querido narrador no aguantó las lágrimas y con la voz entrecortada dejó un momento inolvidable para el pueblo sudamericano.

"Señoras y señores, Bolivia a quedado fuera del Mundial, pero quisiera que aplaudan a estos muchachos que lo han dejado todo. Se cometieron errores, nos ahogamos al borde del río, se cometieron un par de errores que nos castigaron demasiado", reconoció el relator boliviano.

Gonzalo Cobo continuó: "Me tiembla la garganta, la verdad como para derramar una lágrima de rabia, de frustración, de bronca, de no saber qué decirle a la gente (llora)... Ha quedado al margen Bolivia, no nos lo merecíamos, teníamos que estarlo".

Piden recibir a los bolivianos como héroes

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió este miércoles recibir a los jugadores de la selección boliviana como "héroes" por haber "dejado todo en la cancha" en el partido de repesca que perdieron 2-1 ante Irak quedando fuera del Mundial 2026.

"Bolivianos, hay que recibir a nuestra selección como héroes. Han dejado todo en la cancha, todo por la tricolor. Lo nuestro nunca fue suerte. La vamos a sacar adelante", afirmó Paz en un video en sus redes sociales.

En otro mensaje, destacó que la selección no se rindió y pidió que el país no baje la cabeza ante la derrota.

"La Patria nunca se rinde. La Selección nunca se rindió. Ese es nuestro destino, de pie, de frente ante la lucha del día a día. Bolivia siempre Bolivia de pie y nunca bajamos la cabeza ante la derrota", dijo Paz en X.

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