Tragedia en el estadio de Alianza Lima en "banderazo"

La tragedia ocurrida durante el tradicional "banderazo" previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ha dejado una profunda consternación en el fútbol peruano. Lo que debía ser una muestra de apoyo y entusiasmo por parte de la hinchada terminó en un lamentable suceso que cobró la vida de un aficionado y dejó decenas de heridos. El incidente tuvo lugar dentro del estadio del club blanquiazul, donde una gran concentración de personas se reunió sin contar con las condiciones adecuadas de seguridad.
En un primer momento, se especuló que la tragedia había sido causada por la caída de una estructura del estadio. Sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades tras verificar que las instalaciones no presentaban daños. Las investigaciones preliminares apuntan a una posible avalancha humana provocada por el ingreso masivo de hinchas a una tribuna que ya se encontraba completamente llena, lo que habría generado una situación de caos y desesperación.
Tragedia en el estadio de Alianza Lima
La concentración se desarrollaba en la tribuna sur, sector tradicionalmente ocupado por la barra brava del equipo. Diversos factores pudieron haber contribuido al descontrol, entre ellos el exceso de asistentes y una posible confrontación entre integrantes de la misma hinchada. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una multitud irrumpe en el lugar, seguida de gritos de auxilio y escenas de personas intentando escapar o ayudarse entre sí en medio de la aglomeración.
Como consecuencia del aplastamiento, un aficionado perdió la vida aparentemente por asfixia, mientras que otras 47 personas resultaron heridas, varias de ellas con pérdida de conocimiento. Las imágenes posteriores evidencian la gravedad de la situación, con individuos tendidos en el suelo y otros tratando de reanimarlos. La presencia de niños entre los asistentes ha generado aún mayor indignación, al evidenciar la falta de control en un evento de alto riesgo.
Las autoridades municipales de Lima y del distrito de La Victoria confirmaron que el evento no contaba con los permisos necesarios ni con garantías de seguridad. Por su parte, el club Alianza Lima expresó su pesar por lo sucedido y aseguró estar colaborando plenamente con las investigaciones. Mientras tanto, la organización de la Liga 1 decidió mantener la programación del clásico, una decisión que ha generado debate en medio del duelo y la reflexión sobre la seguridad en este tipo de concentraciones masivas.