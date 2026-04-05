El inglés Michael Oliver será el árbitro del Madrid-Bayern

El duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League no solo concentra la atención por la jerarquía de ambos equipos, sino también por la designación arbitral. La UEFA ha confiado este compromiso al inglés Michael Oliver, un colegiado de amplia trayectoria internacional que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un escenario de máxima exigencia como el Santiago Bernabéu.
A sus 41 años, Oliver se ha consolidado como uno de los árbitros más experimentados del fútbol europeo. Internacional desde 2012, el inglés estará acompañado por Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes, mientras que en el VAR contará con Jarred Gillet y el italiano Marco Di Bello. El cuarto árbitro será Andrew Madley. Este equipo arbitral refleja la confianza de la UEFA en un grupo acostumbrado a gestionar encuentros de alto nivel competitivo.
Los antecedes de Michael Oliver
En lo que respecta a sus antecedentes, Oliver ha dirigido al Real Madrid en cuatro ocasiones previas, con un balance mixto. La más recordada fue la derrota 1-3 ante la Juventus en 2018, un partido cargado de tensión que, sin embargo, terminó con la clasificación merengue. También estuvo presente en victorias importantes como la Supercopa de Europa 2022 frente al Eintracht Fráncfort, además de triunfos ante Braga y Olympiacos en competiciones europeas.
Por su parte, el Bayern Múnich presenta números ampliamente favorables bajo la dirección del colegiado inglés. De siete encuentros arbitrados, el conjunto bávaro ha salido victorioso en seis, incluyendo compromisos ante rivales de peso como el Atlético de Madrid, el Barcelona y el PSG. El único resultado adverso fue un empate ante el Red Bull Salzburgo. Con este historial, la figura de Michael Oliver añade un ingrediente más a un enfrentamiento ya cargado de expectativas, donde cada decisión arbitral puede resultar determinante en la lucha por un lugar en las semifinales.