Futbolista argentino declara públicamente su homosexualidad

El fútbol argentino vivió un momento inédito con la declaración pública de Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, quien se convirtió en el primer futbolista en actividad en el país en asumir abiertamente su homosexualidad. El hecho ocurrió durante una entrevista en el programa Sangre y Luto, donde una sorpresa preparada por la producción y su pareja terminó por revelar una historia que, aunque personal, trasciende el ámbito deportivo.
El momento más significativo de la entrevista llegó con el mensaje de su novio, quien a través de un video expresó palabras cargadas de afecto y admiración. La reacción de Lago fue inmediata: visiblemente conmovido, agradeció el gesto y habló con naturalidad sobre su relación. "Es un amor irracional", afirmó, destacando que vive sus sentimientos con la misma pasión que demuestra en el campo de juego. Su testimonio, sincero y sin rodeos, dejó en evidencia no solo su compromiso con el fútbol, sino también su valentía al mostrarse tal como es en un entorno históricamente conservador.
Primer jugador homosexual en el futbol argentino
Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Lago ha construido una carrera marcada por la precocidad y la constancia. Debutó profesionalmente a los 15 años con Almirante Brown, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club. Su recorrido incluyó pasos por Talleres de Córdoba, el Tlaxcala FC de México, San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, donde fue sumando experiencia y continuidad. En 2024 llegó a Colón, equipo en el que encontró estabilidad y protagonismo dentro de la Primera Nacional.
Actualmente, Lago atraviesa un presente deportivo destacado, con tres goles en la temporada y siendo pieza clave en un equipo que lidera la Zona A del campeonato. Su rendimiento ha llevado a la dirigencia, encabezada por José Alonso, a plantear la posibilidad de extender su vínculo hasta 2027. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, su decisión de hablar abiertamente sobre su vida personal marca un antes y un después en el deporte argentino, abriendo puertas a una mayor inclusión y diversidad en el fútbol profesional.