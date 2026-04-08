 Agustín Vuletich es nuevo refuerzo de Comunicaciones
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El delantero argentino Agustín Vuletich es nuevo refuerzo de Comunicaciones

Agustín Vuletich, cuyo último equipo fue el UTA Arad de Rumania, se incorpora a los cremas tras permanecer más de un año sin actividad en el fútbol profesional.

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Agustín Vuletich, nuevo jugador de Comunicaciones - instagram @aguvuletich_9
Agustín Vuletich, nuevo jugador de Comunicaciones / FOTO: instagram @aguvuletich_9

Comunicaciones FC ha decidido mover ficha en un momento crítico de la temporada. Ante la baja producción ofensiva y la urgencia de sumar puntos en la recta final del Clausura 2026, el club albo anunció la incorporación del delantero argentino Agustín Vuletich, con la esperanza de encontrar en él la cuota goleadora que ha faltado en las últimas jornadas.

Vuletich, de 34 años y con raíces croatas, llega tras más de un año sin actividad profesional, siendo su último equipo el UTA Arad de la Superliga de Rumania. Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, el atacante ha construido una carrera marcada por la experiencia internacional, convirtiéndose en un auténtico trotamundos del fútbol. Su recorrido incluye pasos por el Arouca en Portugal y la Salernitana en Italia, así como etapas en el fútbol latinoamericano.

Agustín Vuletich, un trotamundos

En el continente americano, el delantero también defendió los colores del Veracruz en México y tuvo presencia en Colombia con clubes de peso como el Independiente Medellín y el Deportivo Cali. Esta amplia trayectoria le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego, algo que Comunicaciones espera capitalizar en un momento donde cada partido es determinante para evitar complicaciones en la tabla.

El anuncio oficial del club fue breve, limitándose a confirmar el acuerdo con el jugador para lo que resta del torneo. No obstante, la expectativa es alta en torno a su posible debut, que podría darse este viernes en el derbi frente a Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso. En un escenario de máxima presión, Vuletich tendrá la oportunidad de convertirse rápidamente en protagonista y aportar los goles que el conjunto crema necesita con urgencia.

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