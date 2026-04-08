Atlético Madrid derrota al Barcelona por Champions League

La titularidad del delantero Robert Lewandowski y del lateral Jules Koundé fueron las dos novedades en el once del Barcelona para jugar este miércoles la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que reincorporará a cinco habituales a su alineación: Hancko, Ruggeri, Llorente, Lookman y Julián Álvarez.
El partido comenzó con grandes intervenciones de Juan Musso al 4 a Rashford y de Joan García al 5 a Julián Álvarez. Más adelante, João Pedro Cancelo y Rashford seguían intentando abrir el arco de Musso.
Al 17, gol de Rashford, pero se anuló la jugada por posición adelantada de Lamine Yamal ante un buen centro de Pedri.
Cuando era el 28, y con un Barcelona mejor que su rival. El equipo de Hansi Flick lanzó un contragolpe que terminó con una lesión de tobillo derecho de Dávid Hancko, quien no se paró bien y terminó por lesionarse el mismo.
Grave problema para Simeone, ya que Hancko había sido una pieza fundamental en la primera media hora de partido. Al 30, se dio el cambio de Hancko y su lugar lo ocupó Marc Pubill.
Domino del Barcelona; gol del Atlético Madrid
Minutos de zozobra pasaba el equipo de Simeone, ya que su casa era apedreada. Llegada tras llegada, con un exquisito y habilidoso Lamine Yamal, pero con un atento Juan Musso, el portero argentino que defendía la portería visitante.
Una falta de Cubarsí en el cierre del partido terminó por destruir todo lo que el Barcelona había construido. Giuliano Simeone se perfiló al arco de Joan García y en el último m omento, Cubarsí cometió falta, siendo el último defensor. El árbitro mostró la amarilla, pero fue llamado por el VAR. Tras la revisión, el réferi anuló la amarilla y correctamente mostró la roja, dejando Cubarsí con 10 jugadores al Barcelona al 43.
En la continuidad de la jugada, un tiro libre favorable al Atlético, apareció el argentino Julián Álvarez y con un toque sutil, hermoso y peligroso logró anotar el 0-1 al 44 y con ello establecía una sorpresa en el Spotify Camp Nou.
#UCL | Con este golazo, Julián Álvarez tiene en ventaja al Atlético Madrid en el Spotify Camp Nou.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 8, 2026
??Barcelona 0-1 Atlético Madrid?⚪️pic.twitter.com/EM2xwJtTuc
Atleti sentencia el partido
Hansi Flick no dudó y realizó dos variantes que pocos entendieron: Retiró a Pedri y Roberto Lewandowski para darle ingreso a Gavi y Fermín López, respectivamente.
Al 50, Marcus Rashford tenía de nuevo la oportunidad de anotar, pero su remate pegó en la parte exterior de la malla. Dos minutos después, de un tiro libre hizo exigir el esfuerzo de Juan Musso y Rashford la estrellaba en el travesaño. Importancia en el jugador británico que veía cómo por enésima vez perdía el gol.
En el momento más cruel del partido, apareció Alexander Sørloth para un impresionante 0-2 en el mítico Nou Camp y con ello asegurar la victoria en el duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y el sueño de llegar a semifinales de la máxima competición europea de clubes.
El partido de vuelta entre Atlético Madrid y Barcelona se jugará el martes 14 de abril a las 13:00 horas de Guatemala. Lo mínimo para el cuadro "Culé" será ganar 0-2 para forzar el alargue o un 0-3 para ser semifinalista.