En Vivo: Cuartos de Final Barça vs Atlético de Madrid

El presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste, se ha mostrado "positivo" con las opciones del equipo azulgrana en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, aunque ha precisado que será una "eliminatoria larga".
Europe | UEFA Champions League - Quarter-finals
Barcelona
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
08/04/2026 - 13:00
Atl. Madrid
Sistema: 4-4-2
Competición
UEFA Champions League - Quarter-finals - Europe
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Istvan Kovacs, Romania
Relato del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
04/04Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
La Liga | Finalizado
-
03/03Barcelona 3 - 0 Atl. Madrid
Copa del Rey | Finalizado
-
12/02Atl. Madrid 4 - 0 Barcelona
Copa del Rey | Finalizado
-
02/12Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
-
02/04Atletico Madrid 0 - 1 Barcelona
Copa del Rey | Finalizado
Últimos de Barcelona
-
04/04Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
La Liga | Finalizado
-
22/03Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano
La Liga | Finalizado
-
18/03Barcelona 7 - 2 Newcastle
UEFA Champions League | Finalizado
-
15/03Barcelona 5 - 2 Sevilla
La Liga | Finalizado
-
10/03Newcastle 1 - 1 Barcelona
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Atl. Madrid
-
04/04Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
La Liga | Finalizado
-
22/03Real Madrid 3 - 2 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
-
18/03Tottenham 3 - 2 Atl. Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
-
14/03Atl. Madrid 1 - 0 Getafe
La Liga | Finalizado
-
10/03Atl. Madrid 5 - 2 Tottenham
UEFA Champions League | Finalizado
Estadísticas generales
Barcelona
Atl. Madrid
0
Sin datos
0
Alineaciones
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
Atl. Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez