 En Vivo: Cuartos de Final Barça vs Atlético de Madrid
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EN VIVO. Cuartos de final de Liga de Campeones: Barcelona vs. Atlético de Madrid

Este miércoles, 8 de abril, se enfrentan los equipos españoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

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Barcelona eliminó hoy al Newcastle y avanzó a cuartos de final de la Champions League
Barcelona eliminó hoy al Newcastle y avanzó a cuartos de final de la Champions League / FOTO: EFE

El presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste, se ha mostrado "positivo" con las opciones del equipo azulgrana en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, aunque ha precisado que será una "eliminatoria larga".

Europe | UEFA Champions League - Quarter-finalsEurope | UEFA Champions League - Quarter-finals
Barcelona
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
08/04/2026 - 13:00
Atl. Madrid
Sistema: 4-4-2
Competición
UEFA Champions League - Quarter-finals - Europe
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Istvan Kovacs, Romania

Relato del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 04/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
    La Liga | Finalizado
  • 03/03
    Barcelona
    Barcelona 3 - 0 Atl. Madrid
    Copa del Rey | Finalizado
  • 12/02
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 4 - 0 Barcelona
    Copa del Rey | Finalizado
  • 02/12
    Barcelona
    Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 02/04
    Atletico Madrid
    Atletico Madrid 0 - 1 Barcelona
    Copa del Rey | Finalizado

Últimos de Barcelona

  • 04/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
    La Liga | Finalizado
  • 22/03
    Barcelona
    Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano
    La Liga | Finalizado
  • 18/03
    Barcelona
    Barcelona 7 - 2 Newcastle
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 15/03
    Barcelona
    Barcelona 5 - 2 Sevilla
    La Liga | Finalizado
  • 10/03
    Newcastle
    Newcastle 1 - 1 Barcelona
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Atl. Madrid

  • 04/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
    La Liga | Finalizado
  • 22/03
    Real Madrid
    Real Madrid 3 - 2 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 18/03
    Tottenham
    Tottenham 3 - 2 Atl. Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 14/03
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 0 Getafe
    La Liga | Finalizado
  • 10/03
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 5 - 2 Tottenham
    UEFA Champions League | Finalizado

Estadísticas generales

Barcelona
Atl. Madrid
0
Sin datos
0

Alineaciones

Barcelona
  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • João Cancelo
  • Eric García
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski
Atl. Madrid
  • Juan Musso
  • Nahuel Molina
  • Robin Le Normand
  • Dávid Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Giuliano Simeone
  • Marcos Llorente
  • Koke
  • Ademola Lookman
  • Antoine Griezmann
  • Julián Alvarez

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