 Mundialista con Ecuador fue detenido por intento de robo
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Mundialista con Ecuador fue detenido por intento de robo

Un exjugador que representó a Ecuador en el Mundial 2006 fue arrestado por su presunta implicación en un intento de robo en la capital del país.

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La detención del exfutbolista ecuatoriano Christian Lara ha generado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública de Ecuador - RR.SS.
La detención del exfutbolista ecuatoriano Christian Lara ha generado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública de Ecuador / FOTO: RR.SS.

La detención del exfutbolista ecuatoriano Christian Lara ha generado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública de Ecuador. El exmediocampista ofensivo, recordado por su paso por la selección nacional de Ecuador, fue arrestado el martes junto a otras tres personas tras un intento de robo a un local comercial en la ciudad de Quito. Según las autoridades, Lara conducía el vehículo en el que se movilizaban los implicados, lo que lo coloca en el centro de la investigación.

De acuerdo con el reporte policial, el asalto fue frustrado a tiempo, lo que derivó en una persecución luego de que los sospechosos intentaran huir y dispararan contra los agentes. Durante el operativo, se incautaron tres armas, entre ellas un minifusil de fabricación artesanal. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el incidente incluyó un intercambio de disparos y que las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer los hechos.

Christian Lara, mundialista con Ecuador en 2006

Christian Lara, conocido en el ámbito futbolístico como "El Diablito", fue parte de la selección ecuatoriana que disputó el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, torneo en el que Ecuador alcanzó los octavos de final antes de ser eliminado por Inglaterra. A lo largo de su carrera profesional, defendió los colores de clubes como El Nacional y Liga de Quito, con este último logrando consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en 2009. Además, tuvo experiencias internacionales en equipos de Colombia y Catar.

Las autoridades han señalado que en el intento de robo participaron un total de ocho personas, de las cuales cuatro lograron escapar. Actualmente, la policía trabaja para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos, así como su nivel de participación en el delito. Aunque Lara no registra antecedentes penales, su vinculación en este caso ha provocado sorpresa y debate, especialmente por su pasado como figura del fútbol ecuatoriano.

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