 Álvaro Arbeloa: "Es penalti aquí y en la luna, es una más"
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Álvaro Arbeloa: "Es penalti aquí y en la luna, es una más"

Preguntado por si está preocupado por la falta de olfato goleador de Vinícius y de Mbappé, el técnico del Real Madrid alabó a sus dos atacantes.

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Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguro que jugada sobre Mbappé era penalti
Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguro que jugada sobre Mbappé era penalti / FOTO: EFE

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes en rueda de prensa que el penalti que no pitó el colegiado Arberola Rojas durante el choque de La Liga ante el Girona por un derribo de Vitor Reis sobre Mbappé lo es "aquí y en la luna" y criticó que su equipo sufrió una vez más las malas decisiones de los árbitros.

"Para mí es un penalti aquí y en la luna y es una más. Otra más. Otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie cuando entra el VAR. Imagino que cuando viene bien y cuando no, no entra. Estos hechos, mi opinión, mantienen mi opinión. Es una acción clarísima. Es que hemos tenido muchas con los árbitros. Con éste, la semana pasada en Mallorca... Lo de siempre", dijo Álvaro Arbeloa.

También habló sobre las sensaciones de su equipo tras empatar 1-1 con el Girona y reconoció que no fue el partido más brillante del Real Madrid, aunque dejó claro que por los méritos de su equipo el conjunto blanco tendría que haber ganado.

"Con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido, era un partido con una alineación suficientemente fuerte para ganar. Tendríamos que haber hecho algún gol más y nos vamos con este empate".

Real Madrid falla ante Girona y se aleja del título de La Liga

Por el momento, son 6 puntos de diferencia ante el líder Barcelona, pero un triunfo culé hará que sea de 9 unidades, y con el clásico pendiente.

Falta de gol de Mbappé y Vinícius

Preguntado por si está preocupado por la falta de olfato goleador de Vinícius y de Mbappé, alabó a sus dos atacantes:

"No me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Dos de los cuatro o cinco mejores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto. Tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas. Sobre todo con equipos que nos esperan, nos dejan pocos espacios. Eso nos cuesta y tiene más que ver con el desempeño colectivo que con el individual. Espero que el miércoles se acabe la racha y que haya más puntería".

Sobre el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, indicó que el Real Madrid tendrá que hacer "un esfuerzo enorme" para preparar bien un encuentro clave del curso.

"Vamos a tener más tiempo que en la ida para analizar todo lo del martes, corregir lo que no hicimos bien, potenciar lo que hicimos bien para hacerlo bien. El miércoles es nuestro partido y toda la energía que tenemos que ir convencidos a Alemania de ganar y a morir allí", sentenció Álvaro Arbeloa.

La Liga: Real Madrid vs. Girona | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona / EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona / EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona / EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona | EFE

La Liga: Real Madrid vs. Girona / EFE

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La Liga: Real Madrid vs. Girona / EFE

*Información EFE.

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