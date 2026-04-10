Resultado entre Real Madrid y Girona por La Liga, fecha 31

El Real Madrid afrontó el encuentro ante el Girona, de la trigésima primera jornada de La Liga, con una revolución en su once inicial, siete cambios en relación al partido de ida de la Liga de Campeones frente el Bayern Múnich disputado el martes pasado. Solo mantuvieron titularidad, el meta Andriy Lunin, el uruguayo Fede Valverde, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius.
El once del Real Madrid ante el Girona fue: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Fede Valverde, Camavinga, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinícius.
Dos jugadas de gol se habían dado en el primer cuarto de hora: Al 12, Álex Moreno salvó en línea de gol un remate hecho por el francés Kylian Mbappé y al 14, Azz-Eddine Ounahi por la izquierda saca un tiro a puerta que fue atajó por el portero ucraniano Andriy Lunin.
Acercándose a la media hora de juego, minuto 28, el portero visitante Paulo Gazzaniga fue la gran figura al evitar con una sensacional mano el gol de Fede Valverde.
Al 33, el brasileño Vinícius remató por primera vez al arco, pero su tiro fue inofensivo para Gazzaniga. El duelo cerró la primera parte con un remate desviado del Girona.
Una fuerte silbatina se escuchó cuando se terminó la primera parte, dejando en claro en descontento de la afición local por la presentación que hacían los muchachos de Álvaro Arbeloa.
Real Madrid y un duro empate
Vinícius intentó en el arranque del segundo tiempo, pero intentó driblar a toda la zaga visitante y terminó por perder el esférico en una buena oportunidad de gol.
Cuando todo parecía enredado para los de Arbeloa, apareció el amuleto, el jugador más desequilibrante del Real Madrid, el corazón del equipo, el hombre llamado a hacer diferencia: Federico Valverde. Fede sacó un remate violento desde afuera del área grande, y con complicidad del meta Gazzaniga, el balón terminó por romper el arco de Girona para el 1-0 cuando se jugaba el minuto 50.
Vinícius pudo incrementar el marcador, pero con lo producido en el partido, en esta oportunidad cedió para Éder Militão, quien terminó desperdiciando la jugada.
Once minutos después del gol de Fede, llegó el empate. Y fue con la misma fórmula, es decir, un remate potente desde fuera del área grande. Golazo de Thomas Lemar al 61, y el marcador era justo a falta de media hora para el final del compromiso.
Al 88, un momento importante macó el partido. Golpe con el brazo a Kylian Mbappé, y todo el madridismo pidió penalti, pero desde el VAR señalaban que no había existido infracción de Vitor Reis.
Con este empate, el Real Madrid llegó a 70 puntos y espera un tropiezo del Barcelona ante Espanyol para que la ventaja se mantenga en 6 puntos y no llegue a 9 cuando ya restan solo 7 jornadas para el final (21 puntos en juego).
La siguiente presentación del Real Madrid es de local ante Alavés el martes 21 de abril y corresponde al adelanto de la fecha 33.