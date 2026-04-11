 Antigua-Municipal afectado por falla en tema de iluminación
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Antigua vs. Municipal afectado por fallas en torres de iluminación

El partido debió iniciarse a las 19:00 horas, pero se sigue a la espera para restablecer la iluminación en el estadio Pensativo.

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Panorámica del estadio Pensativo de la Antigua Guatemala
Panorámica del estadio Pensativo de la Antigua Guatemala / FOTO: @andresNadf

El partido entre el bicampeón nacional, Antigua G. F. C., y Municipal, club que buscaba el liderato del Torneo Clausura 2026, sufrió una demora en su inicio debido a problemas en temas de energía eléctrica, que impidieron que las torres de iluminación del estadio Pensativo de la Antigua Guatemala se encendieran.

El partido entre el "Panza Verde" y los "Rojos" estaba programado para las 19:00 horas de este sábado 11 de abril y es parte de la fecha 19 del Torneo Clausura 2026.

La etapa de calentamiento por parte de los jugadores de ambos equipos transcurrió con normalidad, eso sí, bajo una leve oscuridad ya que en ese momento las torres de iluminación no se encendían. Situación que generó alguna inquietud entre los asistentes al estadio Pensativo, pero pasó por desapercibido.

Cuando ya oscurecía y se acercaba la hora el partido, la oscuridad era total y esto alertó a todos. En tanto, los organizadores ya trabajaban en coordinar la asistencia por parte de la empresa eléctrica para que solucionara el partido.

A las 19:00 horas, el juego no inició como estaba estipulado debido a la falla que ocasionaba que las iluminarias no se encendieran.

Ante lo ocurrido, en primera instancia se dio una espera de 30 minutos para dar solución a los inconvenientes.

Posteriormente, superado ese periodo de tiempo, se seguía a la espera del encendido de las luces. Trascendía que todo quedaría establecido a las 20:00 horas.

Municipal quiere jugarlo hoy 

Por su parte, la delegación de Municipal, de acuerdo a la información que proporcionó nuestro corresponsal Estuardo García Carrera, estaba en toda la disponibilidad de esperar el tiempo necesario dado que no querían la reprogramación del duelo.  

Y la razón de Municipal es que el próximo miércoles 15 de abril disputará en casa, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el clásico nacional ante Municipal.

Hasta las 19:40 horas, existía un periodo de gracia para saber si se establecía la iluminación en el estadio Pensativo o se tomaría una decisión más severa más adelanta, la cual sería postergar el duelo para este domingo 12 de abril.

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Alineaciones del partido - EU Digital

Fecha 19 del Torneo Clausura 2026

  • Comunicaciones 1-0 Aurora: Agustín Vuletich
  • Mixco 3-1 Xelajú: Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Fernando Arce / Harim Quezada
  • Antigua vs. Municipal: En suspenso
  • Marquense vs. Mictlán, sábado 11 de abril a las 21:00 horas
  • Cobán Imperial vs. Guastatoya, domingo 12 de abril a las 14:00 horas
  • Achuapa vs. Malacateco, domingo 12 de abril a las 16:00 horas
Mixco derrota a Xelajú y sigue en la pelea por el liderato del Clausura 2026

El partido también tuvo un detalle especial y fue los 100 partidos en Liga Nacional con Deportivo Mixco de Jeshua Urízar y Manuel Moreno.

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