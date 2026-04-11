 "Quiero demostrar quién soy", asegura Agustín Vuletich
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"Quiero demostrar quién soy", asegura Agustín Vuletich

El delantero Agustín Vuletich tuvo un estreno soñado con Comunicaciones, marcando el gol del triunfo ante Aurora.

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Agustín Vuletich habla en conferencia de prensa tras el triunfo de Comunicaciones - Alex Meoño
Agustín Vuletich habla en conferencia de prensa tras el triunfo de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

El delantero argentino Agustín Vuletich vivió una semana tan intensa como inolvidable tras convertirse en nuevo jugador de Comunicaciones FC. Anunciado como refuerzo a mitad de semana, el atacante debutó apenas dos días después en el triunfo 1-0 frente a Aurora FC, dejando su huella inmediata al marcar el gol de la victoria. Su impacto fue instantáneo: ingresó de cambio y, en apenas cuatro minutos, logró estrenarse con la camisola alba.

Tras el encuentro, Vuletich habló en conferencia de prensa y destacó la importancia del resultado por encima de lo individual, aunque no ocultó su satisfacción por el debut soñado. "Estoy contento por la victoria y, por supuesto, también por el gol, pero como ya lo he dicho, me enfoco en el futuro. El rol del delantero ha cambiado respecto a lo que era antes: ahora es un jugador mucho más integral, mucho más de equipo", expresó el atacante, dejando claro su enfoque colectivo dentro del terreno de juego.

Vuletich inicia con el pie derecho

El argentino también reconoció que su llegada se dio en condiciones poco habituales, ya que se incorporó en plena competencia y sin realizar una pretemporada con el equipo. A pesar de ello, aseguró que se mantuvo en forma durante su etapa en su país natal. "En Argentina estaba entrenando, porque es algo que nos gusta hacer: entrenar y cuidarnos. No es fácil llegar en medio de un campeonato intenso y haber jugado hace pocos días. Sin embargo, el entrenador me dijo que entrara a buscar el gol que necesitábamos para ganar. Las indicaciones no fueron muchas, y creo que fueron las justas", comentó sobre su ingreso al partido.

Respecto a su fichaje, Vuletich explicó que el proyecto deportivo influyó en su decisión de llegar al fútbol guatemalteco, aunque su contrato actual sea de corta duración. "Me llamaron cuando estaba en Argentina y me comentaron que la institución está pensando en un proyecto a largo plazo, pero que, en este momento, por la situación en la que estaban, solo querían enfocarse en lo que quedaba del campeonato. [...] La realidad es que es un contrato totalmente inusual, por un período corto. Sin embargo, lo que hablamos con el presidente es que ojalá pueda ser por mucho tiempo", señaló, dejando abierta la posibilidad de una continuidad en el club.

Finalmente, el delantero subrayó su compromiso por ganarse el respaldo tanto de la directiva como de la afición a base de rendimiento. Además, explicó la jugada de su gol y su adaptación al funcionamiento del equipo. "Por eso le dije que iba a dar el 100% cada día de este corto contrato para demostrar quién soy. [...] Entendí que quien debe adaptarse al equipo soy yo, y si Pinto era quien atacaba el primer palo en este partido, yo debía ajustarme a eso".

Ahora, con confianza renovada, Vuletich se prepara para su siguiente reto con Comunicaciones, que será nada menos que el Clásico Nacional ante CSD Municipal, un duelo que podría marcar un nuevo capítulo en su prometedor inicio en el fútbol chapín.

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Agustín Vuletich celebrando su primer gol con Comunicaciones - Alex Meoño

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