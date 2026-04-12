 Resultado Cobán Imperial vs. Guastatoya por el Clausura 2026
Deportes

Guastatoya suma ante Cobán Imperial y se resiste al descenso

Santiago Gómez da esperanzas al cuadro guastatoyano, que aún tiene vida y buscará la salvación en los últimos tres partidos (Antigua, Comunicaciones y Marquense).

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Cobán Imperial y Guastatoya jugaron esta tarde en el estadio José Ángel Rossi
Cobán Imperial y Guastatoya jugaron esta tarde en el estadio José Ángel Rossi / FOTO: Carlos Cu Col

Cobán Imperial recibió esta tarde a un necesitado de puntos llamado Deportivo Guastatoya en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz. El "Pecho Amarillo" estaba obligado sí o sí, a sumar de a tres puntos para seguir ampliando su posibilidad de permanecer en la Liga Nacional. Pero la historia fue distinta.

Con arbitraje de Wildomar Ramírez, el juego comenzó a las 14:00 horas bajo un clima agradable que predomina la Ciudad Imperial. A pesar de todo lo que estaba en juego, el partido quedó a deber, y los equipos no encontraron la ruta en la ofensiva, y por ende se tuvieron muy pocas oportunidades de gol a lo largo del compromiso.   

Gol de Janderson Pereira 

El momento clave del encuentro llegó cuando en un ataque cobanero, Carlos Alvarado de Guastatoya llegó a disputar el balón con Uri Amaral, y luego de una falta, el central Wildomar Ramírez se atrevió a marcar penalti. Su decisión fue cuestionada por la delegación guastatoyana, pero todo estaba declarado: penalti para los locales al 31.  

En los momentos más importantes y esos que trascienden fronteras, llegó el hombre gol de los cobaneros, Janderson Pereira. El jugador brasileño no dudó en ejecutar el penalti, el cual lo hizo de una forma espectacular y con ello al minuto 32 daba la ventaja para el "Príncipe Azul" con el 1-0, marcador que le acerca la posibilidad matemática de salvar la categoría.   

Gol de Santiago Gómez

La segunda parte transcurrió con la misma línea, aunque el nerviosismo crecía en la parte final del partido ya que cualquier error de las zagas sería trascendental para modificar el marcador.

Al 78, cuando parecía que todo terminaría con el triunfo de los locales, se vino un tiro de esquina bien cobrado por Almanza y dentro del área apareció Santiago Gómez para que, con un cabezazo, pusiera la igualdad en el marcador. La celebración fue total y de locura, ya que el gol daba nueva esperanza al conjunto guastatoyano para salvar la categoría.     

Al final del partido, Cobán Imperial y Deportivo Guastatoya empatan en un duelo crucial por la permanencia en Liga Nacional. 

Así el tema de las tablas

En la tabla del Clausura 2026, Cobán Imperial queda quinto con 29 puntos y queda a tres unidades de darle alcance al líder Comunicaciones y sublíder Deportivo Mixco, ambos con 32 unidades.

Por su parte, Guastatoya logró la octava casilla con 25 puntos por mejor diferencia de gol, ya que sacó a Atlético Mictlán que también tiene 25 enteros. Depende de sí mismo para estar en la fase final siempre y cuando los buenos resultados le acompañen en la recta final de la fase regular.

En el tema acumulado, Cobán Imperial tiene 52 puntos y queda a un triunfo para asegurar matemáticamente una temporada más en la llamada "Liga de los Consagrados".

Guastatoya es décimo primer puesto con 47 unidades y está en zona del descenso. Su rival más cercano es Malacateco que tiene 47 -pero con un duelo pendiente- y Mictlán con 49 unidades. 

  • Últimos juegos de Cobán Imperial: Visita a Malacateco, recibe a Achuapa y cierra de visitante ante Xelajú
  • Últimos juegos de Guastatoya: Recibe a Antigua, visita a Comunicaciones y cierra de local ante Marquense.    
Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya | Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya / Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya | Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya / Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya | Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya / Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya | Carlos Cu Col

Clausura 2026: Cobán Imperial vs. Guastatoya / Carlos Cu Col

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