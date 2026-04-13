 Comunicaciones anuncia lesión de Marco Domínguez
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Comunicaciones anuncia lesión de Marco Domínguez

El 'Pitbull' Domínguez sufre una rotura parcial del tendón de Aquiles y se perderá el resto del Torneo Clausura 2026.

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Marco Domínguez celebra un gol ante el Deportivo Achuapa - Comunicaciones FC
Marco Domínguez celebra un gol ante el Deportivo Achuapa / FOTO: Comunicaciones FC

Malas noticias sacuden a Comunicaciones en la recta final del torneo. Este lunes, el club albo confirmó la baja por lesión de Marco Domínguez, una pieza clave en el mediocampo, quien estará fuera de las canchas durante varias semanas. La ausencia del contención representa un duro golpe para las aspiraciones del equipo, que pierde a uno de sus jugadores más constantes en un momento decisivo de la competición.

De acuerdo con el parte médico oficial, Domínguez sufre una rotura parcial del tendón de Aquiles, una lesión delicada que requiere un proceso de recuperación cuidadoso. El club informó que su regreso dependerá de la evolución del futbolista, aunque todo apunta a que no estará disponible en lo que resta del torneo. La incertidumbre sobre su recuperación obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema en la zona media del campo.

Marco Domínguez se pierde el resto del torneo

Especialistas en medicina deportiva señalan que el tiempo de recuperación para este tipo de lesión puede variar considerablemente. En casos de rotura parcial del tendón de Aquiles, el periodo de rehabilitación suele oscilar entre cuatro y seis semanas, aunque podría extenderse dependiendo del grado del daño y la respuesta del jugador al tratamiento. Este panorama reduce significativamente las posibilidades de ver a Domínguez nuevamente en acción en el corto plazo.

En lo que va del torneo, el mediocampista había tenido una participación destacada, disputando 13 partidos, todos como titular. Además, logró anotar un gol y acumuló cuatro tarjetas amarillas, así como dos expulsiones: una por doble amonestación y otra por roja directa. Su entrega y presencia en el campo lo habían convertido en un elemento importante para Comunicaciones, por lo que su ausencia se sentirá tanto en lo futbolístico como en lo anímico dentro del plantel.

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Marco Domínguez en el partido ante Aurora FC - Alex Meoño

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