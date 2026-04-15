Declaraciones de Ana Lucía Martínez - Selección de Guatemala

La selección femenina de Guatemala afronta este sábado un duelo decisivo ante Costa Rica en San José, correspondiente a las Eliminatorias, donde únicamente una victoria le permitirá avanzar de ronda. En la previa, la capitana Ana Lucía Martínez dejó clara la magnitud del compromiso: "Estamos ante un partido muy importante, probablemente el más importante en mucho tiempo. Sabemos que Costa Rica siempre ha sido un rival complicado para Guatemala y que existe una rivalidad histórica entre ambos equipos. Por ello, esperamos que sea un gran encuentro para nosotras".
La referente también destacó el crecimiento del grupo en los últimos años, especialmente por la presencia de futbolistas en el ámbito profesional. "Sin duda, hoy somos un equipo con mayor experiencia. Contamos con más jugadoras profesionales, lo cual contribuye al desarrollo del grupo y nos convierte en un equipo más competitivo. Tener compañeras que juegan a nivel profesional suma mucha experiencia, aunque también implica sacrificios, como estar lejos de Guatemala. Aun así, cada una busca destacar a nivel individual sin perder de vista el objetivo colectivo: el bienestar y crecimiento del equipo", explicó.
Ana Lucía Martínez confía en sus compañeras
En cuanto al rendimiento deportivo, Martínez subrayó la evolución que ha tenido la selección y la confianza que han adquirido como equipo. "Hemos comprendido que estamos en condiciones de competir. Hemos mejorado, y eso nos da mayor confianza para creer que es posible lograr buenos resultados. Esperamos que las cosas se den a nuestro favor. Además, hay compañeras con mucho talento que ya están destacando en sus equipos, lo cual es fundamental. Desde mi parte, procuro aportar experiencia, liderazgo y calma en los momentos clave. Tenemos un grupo sólido, en constante crecimiento y con un gran potencial para seguir mejorando", afirmó.
El impacto de la selección también se refleja fuera de la cancha, especialmente en las nuevas generaciones. La capitana valoró el acercamiento de niñas que ven en ellas un ejemplo a seguir: "En estos días, muchas niñas se han acercado a nosotras, y es muy bonito poder ser un referente para ellas. Quizá nosotras no tuvimos tantas figuras a seguir, pero ahora podemos inspirarlas a involucrarse más en el fútbol. Actualmente, existen más oportunidades; tanto padres como madres buscan espacios donde sus hijas puedan desarrollarse, algo que antes era más limitado. Esto será clave para el futuro del fútbol femenino".
Finalmente, Martínez enfatizó el orgullo de representar a su país y la determinación del equipo de ir en busca del triunfo. "Vestir la azul y blanco es una gran responsabilidad, pero también un orgullo inmenso. Queremos reflejar en la cancha todo el esfuerzo que representa esta selección, conseguir la victoria y seguir avanzando. Sabemos que será difícil, pero daremos lo mejor de nosotras, porque confiamos en que tenemos el equipo necesario para competir. Por supuesto, siempre mantenemos esa garra, esas ganas y ese ímpetu de luchar. El resultado puede ser cualquiera, pero saldremos a buscar la victoria", concluyó.