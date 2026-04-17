 Antoine Griezmann: "Estoy aquí gracias a la Real Sociedad"
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Antoine Griezmann: "Estoy aquí gracias a la Real Sociedad"

El jugador del Atlético Madrid formó parte de su rival cuando tenía 14 años y todo el mundo le cerraba las puertas.

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Antoine Griezmann, jugador del Atlético Madrid
Antoine Griezmann, jugador del Atlético Madrid / FOTO: EFE

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, está "tranquilo, ilusionado y con muchas ganas" en las horas previas a la final de la Copa del Rey, en la que se medirá con su exequipo, la Real Sociedad, a la que llegó con 14 años "cuando todo el mundo" le "cerraba las puertas de cada club".

"Va a ser un partido de muchas emociones. Estoy aquí gracias a la Real, que me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas de cada club. Les debo muchísimo, les debo una vida profesional de futbolista y siempre es algo diferente jugar contra ellos. Son muy buenos recuerdos en la Real", expresó en una entrevista a los medios oficiales del Atlético de Madrid, en la víspera del duelo de este sábado en Sevilla.

"A disfrutarlo ya sea para el aficionado del Atleti, de la Real y del fútbol en general y nosotros dar el máximo para conseguir la victoria", señaló el atacante, que ve a su equipo todavía con margen de mejora para los desafíos que le restan esta campaña, no sólo la final de la Copa del Rey, sino las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal.

Atlético-Real Sociedad: Pasión, presión e ilusión en La Cartuja

Son 90 minutos, 120 si hay prórroga, en los que confluyen meses y meses de trabajo, entrenamientos, viajes y encuentros.

Antoine Griezmann agradece a la afición

"Yo creo que todavía nos queda un puntito más para estar a nuestro mejor nivel, pero lo estoy disfrutando mucho. Estamos haciendo unos esfuerzos increíbles, los que están acostumbrados a jugar y los que entran en el partido, y esa es la clave: tener un grupo muy fuerte, que todos sumen, da igual el lugar que tenga, y nos ayudará a conseguir grandes cosas. Y ya a partir de este sábado", repasó.

El Atlético no juga una final de la Copa del Rey desde 2013. "Hace mucho tiempo. Sé que la gente está muy ilusionada con la Copa. Siempre nos ha costado, estábamos siempre cerca, pero vamos a poder jugar la final. Hay muchas ganas y estamos preparados para cualquier momento difícil que nos tocará en el partido y confío en mis compañeros para ganar", continuó Griezmann, que se perfila como titular en el ataque de su equipo.

También dio las "gracias" a la afición "por todos los mensajes de apoyo que hay para el equipo y para él".

"Puede ser Japón, México, Estados Unidos, París... En todos los lados hay gente del Atleti, cada vez somos más y ojalá podamos traer a más gente nueva, más jóvenes y que podamos disfrutar después del partido todos", aseguró.

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Antoine Griezmann, jugador del Atlético Madrid - @Atleti

*Información EFE.  

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