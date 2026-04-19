Definidas las series de cuartos de final de Primera División

Coatepeque F. C., Nueva Santa Rosa, Chichicasteco y Deportivo Suchitepéquez lograron este fin de semana su boleto a cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala tras superar la fase de acceso a costa de San Benito, Huehuetecos, AFF Guatemala y Santa Lucía Cotzumalguapa, respectivamente. Estos cuatro equipos se suman a San Pedro, Gomerano, Chiquimulilla e Iztapa, quienes se habían ganado el boleto directo al finalizar la fase regular del Clausura 2026.
El primer equipo en lograr el boleto fue Coatepeque F. C. Lo hizo ante San Benito la noche del sábado 18 de abril a pesar de perder 2-0, pero el 3-0 en casa le ayudó para que con un global de 3-2 avanzara a la siguiente ronda.
Y este domingo, la fiesta se apoderó de Nueva Santa Rosa tras la clasificación del representativo luego de eliminar a Huehuetecos. Hubo empate a un gol, pero en la ida, el cuadro panelero había ganado 0-2 por lo que eso le valió para que con global de 3-1 también fuera cuartofinalista.
Chichicasteco recibió al AFF Guatemala y en una de las grandes sorpresas de la jornada, el conjunto chichicasteco logró el boleto a cuartos de final. La ida había terminado 1-1, y en la vuelta, la victoria fue local 1-0 y con ello Chichicasteco logró su clasificación.
Último clasificado
Por último, el Deportivo Suchitepéquez recibió a Santa Lucía Cotzumalguapa en el estadio Ricardo Salazar Hijo de Mazatenango con la desventaja del 2-3. Mafre Icuté adelantó a los "Venados" y con ello igualó la serie global 3-3.
Jorge Matul hacía el 2-0 en el partido y 4-3 en lo global, y cuando parecía que todo sería una fiesta en Mazatenango, llegó el gol visitante para el 2-1 y 4-4 en lo global. Fue necesario que se disputara el tiempo extra, donde el marcador ya no se movió. El clasificado se definiría con una tanda de penaltis.
Con un marcador de 3-1, los "Venados" logran seguir en carrera y jugarán la fase de cuartos de final.
Series de cuartos de final
- Coatepeque F. C. vs. Deportivo San Pedro
- Nueva Santa Rosa vs. Deportivo Gomerano
- Deportivo Suchitepéquez vs. Deportivo Chiquimulilla
- Chichicasteco vs. Deportivo Iztapa
Los juegos de ida serán en casa de Coatepeque, Nueva Santa Rosa, Suchitepéquez y Chichicastenango.