 El liderato del Arsenal peligra tras caer ante el City
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El liderato del Arsenal peligra tras caer ante el Manchester City

A cinco jornadas del final, la Premier League mantiene al Arsenal líder, aunque el Manchester City puede igualarlo si gana su partido pendiente.

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Celebración del Manchester City ante el Arsenal - EFE
Celebración del Manchester City ante el Arsenal / FOTO: Agencia EFE

La Premier League entra en su recta final con un giro inesperado que pone en serio peligro las aspiraciones del Arsenal. Cuando parecía que el conjunto dirigido por Mikel Arteta tenía el título al alcance de la mano, una nueva derrota, esta vez ante el Manchester City, ha reabierto por completo la lucha por el campeonato. El 2-1 en el Etihad Stadium deja a los londinenses aún líderes, pero con una ventaja mínima que ya no transmite la misma seguridad.

El gran protagonista del encuentro fue Erling Haaland, quien apareció en el momento decisivo para inclinar la balanza a favor del equipo de Pep Guardiola. Tras un tramo en el que el Arsenal había logrado equilibrar el juego, el delantero noruego castigó con un gol que terminó por definir el partido. Ese tanto no solo significó tres puntos vitales, sino también un golpe anímico en la carrera por el título.

Peligra el título para el Arsenal; el City al acecho

La situación es especialmente delicada para los ‘gunners’, que atraviesan una racha preocupante: apenas una victoria en sus últimos seis compromisos. Además, el City cuenta con un partido pendiente que podría igualar la clasificación si logra imponerse, lo que añade aún más presión al equipo del norte de Londres. Con solo cinco jornadas por disputarse, el margen de error es prácticamente inexistente y la diferencia de goles podría terminar siendo determinante.

Después de 22 años sin conquistar la liga, el Arsenal ve cómo el sueño vuelve a tambalearse en el momento más crítico. Mientras el City llega en plena dinámica ascendente, el conjunto de Arteta parece acusar el desgaste del calendario y la tensión del desenlace. Con compromisos exigentes también en Europa, el desenlace de la temporada se presenta incierto para un equipo que, hace apenas unas semanas, parecía tener el destino en sus manos.

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