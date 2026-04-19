 Luto en el Rally Sudamericano tras terrible accidente
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Luto en el Rally Sudamericano tras terrible accidente

Los informes locales detallan que un espectador murió y dos resultaron heridos luego de que un vehículo perdiera el control y volcara contra el público.

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Momento del accidente en Rally Sudamericano 2026
Momento del accidente en Rally Sudamericano 2026 / FOTO: Captura de video y Cadena 3

El Rally Sudamericano 2026 que se celebra en Mina Clavero, ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina, se vistió de luto este domingo 19 de abril luego de que un automóvil volcara y se fuese contra un grupo de espectadores que observaba el evento a inmediaciones del tramo Giulio Cesare.

"Un grave accidente en el Rally Sudamericano en Mina Clavero obligó este domingo a suspender temporalmente el tramo Giulio Cesare, luego de que un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez se despistó entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido. Tras la colisión con el público, un hombre murió luego del incidente", detalló el medio argentino Infobae.

En redes sociales, las imágenes se han vuelto virales. El vehículo, que venía a alta velocidad, se descontroló, volcó e impactó contra un grupo de espectadores que se encontraban a escasos pasos del recorrido oficial.

Preliminarmente se informó que, en ese percance, tres personas salieron heridas, aunque una de ellas murió en el hospital. Una de las personas heridas fue una mujer la cual al momento de saltar para evitar ser embestida por el vehículo se quebró la pierna. Las imágenes, sensibles, han dado la vuelta al mundo.  

Una persona muere

"El comité de crisis, activado tras el incidente, incluyó a la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y los servicios sanitarios, de acuerdo con medios cordobeses", informó el medio argentino.

Añadió: "El tramo fue neutralizado para facilitar la atención médica inmediata. Los heridos, una niña y dos adultos, fueron trasladados a un hospital regional. Cadena 3 confirmó que el caso más delicado fue el de un hombre de 25 años, que tuvo heridas múltiples y en estado crítico. A pesar de ser atendido, falleció tras el accidente. Además, una mujer de 40 años recibió lesiones diversas, pero estaría fuera de peligro, al igual que la menor".

La segunda fecha del Rally Argentino se puso en marcha junto a la del FIA Rally Sudamericano con una convocatoria que reúne a 72 tripulaciones y destaca por la variedad de pilotos nacionales e internacionales, anticipando una competencia de alto nivel en cada una de las categorías y una proyección de impacto en la temporada.

Este año, la RC2 vuelve a consolidarse como el foco principal. El listado suma 25 binomios inscritos, entre ellos los líderes del campeonato Federico Villagra y Diego Curletto (Skoda), quienes además participan del certamen sudamericano.

*Con información de Infobae. 

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