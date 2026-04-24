Luto en el ciclismo: Muere colombiano Cristian Camilo Muñoz

El ciclismo colombiano amaneció de luto este viernes 24 de abril de 2026 tras confirmarse el fallecimiento del ciclista boyacense Cristian Muñoz, integrante del equipo NU Colombia, y quien fue tercer lugar de la Vuelta a Guatemala en la edición 2025.
La noticia fue comunicada oficialmente por la escuadra nacional, que informó que el pedalista perdió la vida en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido días atrás durante el Tour du Jura, en Francia.
Según el comunicado, Muñoz había sufrido una caída el pasado sábado mientras disputaba la competencia francesa. En un primer momento recibió atención médica por una herida en la rodilla izquierda y posteriormente viajó con la delegación a Oviedo, España, donde fue nuevamente valorado por especialistas.
Sin embargo, el cuadro clínico se agravó con el paso de las horas. "El personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes", señaló NU Colombia.
Federación lamenta fallecimiento de Muñoz
"Con profundo dolor y consternación, la Federación Colombiana de Ciclismo y su comité ejecutivo lamentan el fallecimiento del talentoso deportista boyacense Cristian Camilo Muñoz Lancheros, ciclista del equipo NU Colombia, ocurrido en la mañana de este viernes en Europa (jueves en la noche de Colombia), como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado en el Tour du Jura", señaló la Federación de ciclismo.
Añadió: "Su partida deja un vacío inmenso en el ciclismo colombiano y en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él en las rutas y competencias. Cristian será recordado por su entrega, disciplina y calidad humana dentro y fuera del pelotón".
En la Vuelta a Guatemala 2025, Cristian Muñoz ocupó podio. Fue tercero del máximo evento del ciclismo guatemalteco. El campeón de la edición del año pasado fue el colombiano Óscar Garzón y el subcampeón también el colombiano Carlos Gutiérrez.