 Luto en el ciclismo: Muere colombiano Cristian Camilo Muñoz
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Luto en el ciclismo: Muere colombiano Cristian Camilo Muñoz

El ciclista del NU Colombia fue tercer lugar de la Vuelta a Guatemala 2025.

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Cristian Muñoz era el líder general de la Vuelta a Guatemala en 2025 tras corridas cinco etapas
Cristian Muñoz era el líder general de la Vuelta a Guatemala en 2025 tras corridas cinco etapas / FOTO: Alex Meoño

El ciclismo colombiano amaneció de luto este viernes 24 de abril de 2026 tras confirmarse el fallecimiento del ciclista boyacense Cristian Muñoz, integrante del equipo NU Colombia, y quien fue tercer lugar de la Vuelta a Guatemala en la edición 2025.

La noticia fue comunicada oficialmente por la escuadra nacional, que informó que el pedalista perdió la vida en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido días atrás durante el Tour du Jura, en Francia.

Según el comunicado, Muñoz había sufrido una caída el pasado sábado mientras disputaba la competencia francesa. En un primer momento recibió atención médica por una herida en la rodilla izquierda y posteriormente viajó con la delegación a Oviedo, España, donde fue nuevamente valorado por especialistas.

Sin embargo, el cuadro clínico se agravó con el paso de las horas. "El personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes", señaló NU Colombia.

Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

Serán 90.5 kilómetros exigentes entre Catarina y San Juan Ostuncalco para los 125 ciclistas que aún siguen en competencia.

Federación lamenta fallecimiento de Muñoz

"Con profundo dolor y consternación, la Federación Colombiana de Ciclismo y su comité ejecutivo lamentan el fallecimiento del talentoso deportista boyacense Cristian Camilo Muñoz Lancheros, ciclista del equipo NU Colombia, ocurrido en la mañana de este viernes en Europa (jueves en la noche de Colombia), como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado en el Tour du Jura", señaló la Federación de ciclismo.

Añadió: "Su partida deja un vacío inmenso en el ciclismo colombiano y en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él en las rutas y competencias. Cristian será recordado por su entrega, disciplina y calidad humana dentro y fuera del pelotón".

En la Vuelta a Guatemala 2025, Cristian Muñoz ocupó podio. Fue tercero del máximo evento del ciclismo guatemalteco. El campeón de la edición del año pasado fue el colombiano Óscar Garzón y el subcampeón también el colombiano Carlos Gutiérrez. 

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Cristian Camilo Muñoz durante la Vuelta a Guatemala 2025 - Alex Meoño

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